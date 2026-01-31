กกต.ชวนเยาวชนร่วมใช้สิทธิ กำหนดอนาคตประเทศ ผ่านเลือกตั้งและประชามติ

นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สร้างการตระหนักรู้การเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ” พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารสำนักงาน กกต. เข้าร่วม ณ ลิโด้ คอนเน็คท์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ให้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของระบอบประชาธิปไตยในการร่วมกำหนดทิศทางประเทศ
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้สิทธิ การรับชมสื่อประชาสัมพันธ์ การเสวนากับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์สะท้อนมุมมองคนรุ่นใหม่ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง รวมถึงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการมีส่วนร่วม
ทั้งนี่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส. และผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ออกไปใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00–17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อ และผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ขอให้ไปใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ในช่วงเวลาเดียวกัน ณ สถานที่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตของประเทศไปด้วยกัน