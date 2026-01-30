MEA เนรมิต “MEA SPARK” โชว์ “Flowers Light SPARK” ในงาน Bangkok Design Week 2026 เข้าชมฟรี!

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2569 (Bangkok Design Week 2026) เปิดพื้นที่ประวัติศาสตร์ “MEA SPARK” พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย ย่านวัดเลียบ ให้กลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งแสงสว่าง ภายใต้แนวคิด “จากเมล็ดพันธุ์ สู่แสงสว่าง – Flowers Light SPARK” นำเสนอนิทรรศการศิลปะดิจิทัล (Immersive Art) ที่ผสมผสานมนต์เสน่ห์ของดอกไม้ย่านปากคลองตลาดเข้ากับนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า สะท้อนบทบาทสำคัญของ MEA ที่เปรียบเสมือน “ต้นธารแห่งความเจริญงอกงาม” ของมหานคร พร้อมเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมความงดงามและเปิดประสบการณ์ใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2569
วันนี้ (29 มกราคม 2569) นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการ MEA เป็นประธานในพิธีเปิดงาน MEA SPARK X Bangkok Design Week 2026 โดยมีนายพิศณุ ตันติถาวร รองผู้ว่าการ MEA นายคมกริช สาคริก ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA นายสยามรัฐ เรืองนาม ผู้อำนวยการเขตพระนคร รศ.ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรสถาปนิกชุมชน และคณะกลุ่มพัฒนาการท่องเที่ยวย่านปากคลองตลาดฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย โดยผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการเชื่อมโยงมิติทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมของย่านปากคลองตลาด เข้าด้วยกันผ่านสื่อสัญลักษณ์ “เมล็ดพันธุ์ ดอกไม้ และแสงสว่าง” เปรียบการเติบโตของย่านการค้าที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ กับการเพาะปลูกที่ต้องอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนจากดินที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีพลังงานไฟฟ้าเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนวิถีชีวิตและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้เบ่งบาน
ภายในงาน ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับไฮไลต์สำคัญคือการเนรมิตสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าหน้าพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย ให้มีชีวิตชีวาด้วยงานออกแบบแสงสีที่ดึงเอกลักษณ์ของย่านปากคลองตลาดมาถ่ายทอดในรูปแบบศิลปะร่วมสมัย พร้อมด้วยห้องจัดแสดงผลงานศิลปะดิจิทัล (Immersive Art) ในคอนเซปต์ “Flowers Light SPARK” ที่จะพาผู้ชมเดินทางไปกับเรื่องราวของเมล็ดพันธุ์จากหลากหลายที่มา เติบโตสู่การเป็น “ดอกไม้แห่งแสงสว่าง” (Flower of Light) สร้างแรงบันดาลใจและมุมมองใหม่ต่อพลังงานไฟฟ้าในฐานะโครงสร้างพื้นฐานที่ร้อยเรียงชีวิตเมืองและศิลปวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
สำหรับประชาชนที่สนใจร่วมสัมผัสประสบการณ์แสงสีแห่งแรงบันดาลใจ สามารถเข้าชมงาน MEA SPARK X Bangkok Design Week 2026 ได้ที่ MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย ย่านปากคลองตลาด ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดย เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08 0079 0214, 0 2220 5200 หรือติดตามรายละเอียดทาง Facebook: MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย และเว็บไซต์ https://measpark.mea.or.th