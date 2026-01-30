MEA เร่งกู้ระบบไฟฟ้าย่านบางปู จากเหตุรถบรรทุกเกี่ยวสายสื่อสารทำเสาไฟฟ้าล้มกว่า 70 ต้น

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ลงพื้นที่ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 200 นาย เร่งดำเนินการแก้ไขเหตุวิกฤตเสาไฟฟ้าล้มเป็นจำนวนมาก บริเวณถนนสุขุมวิท ช่วงบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีสาเหตุมาจากรถบรรทุกพ่วงคอนเทนเนอร์เกี่ยวสายสื่อสารจนดึงรั้งเสาไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวล้มลงเป็นจำนวนมาก กว่า 70 ต้น ส่งผลให้กีดขวางเส้นทางจราจรและกระแสไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง โดยทันทีที่เกิดเหตุ MEA ได้ส่งทีมช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเริ่มแผนฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในทันที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด
สำหรับการดำเนินงานในขณะนี้ MEA ได้ให้ความสำคัญกับการบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางเป็นลำดับแรก โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งเคลียร์พื้นที่และเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าที่ล้มกีดขวางทางเข้าออกจนสามารถเปิดเส้นทางให้รถยนต์สามารถสัญจรเข้าออกซอยต่าง ๆ ได้ตามปกติแล้วทุกซอย ในส่วนของการกู้คืนระบบไฟฟ้านั้น MEA ได้บริหารจัดการปรับเปลี่ยนวงจรเพื่อจ่ายไฟคืนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงไปแล้วบางส่วน และยังคงระดมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจากการไฟฟ้านครหลวงเขตพื้นที่อื่นเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งติดตั้งเสาไฟฟ้าและพาดสายจ่ายไฟใหม่ทดแทนส่วนที่เสียหาย โดยเป้าหมายหลักคือการเร่งจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยังคงได้รับผลกระทบในพื้นที่อีกบางส่วน ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดภายในเวลาเที่ยงคืนของวันนี้
MEA ตระหนักถึงความจำเป็นในการใช้ไฟฟ้าและความสะดวกในการเดินทางของประชาชนเป็นสำคัญ เจ้าหน้าที่ทุกคนจึงปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถและทำงานแข่งกับเวลาภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้ระบบไฟฟ้ากลับมามีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพดังเดิม ทั้งนี้ MEA จำเป็นต้องปิดช่องทางการจราจร 1 ช่องทางในพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อรื้อถอนเสาไฟฟ้าที่หัก และปักเสาไฟฟ้าใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุสุดวิสัยในครั้งนี้ และจะติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าการซ่อมแซมจะเสร็จสมบูรณ์ 100% หากประชาชนพบเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุได้ทันทีที่ MEA Call Center 1130 หรือแอปพลิเคชัน MEA Smart Life ตลอด 24 ชั่วโมง