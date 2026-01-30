เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ “ETTH26” เปิดเทรดวันแรก LiVEx ราคา 3.80 บาท เพิ่มขึ้น 1.33% ตั้งเป้าเดินหน้าเติบโตทุกมิติ พร้อมปักธงเข้าตลาด mai ภายในปี 2570

บมจ.เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ (ETTH26) ผู้นำโซลูชั่นด้านพลังงานหมุนเวียน เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) วันนี้ (30 มกราคม 2569) เป็นบริษัทแรกของปี 2569 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 412.5 ล้านบาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.75 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 37.5 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “ETTH26” เปิดเทรดวันแรก ที่ราคา 3.80 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 บาท หรือเพิ่มขึ้น 1.33%
รศ.ดร.รักไทย บูรพ์ภาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ ETTH26 กล่าวว่า การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ถือเป็นบันไดก้าวแรกที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่คู่ค้าและพันธมิตร รวมไปถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมพลังงาน การระดมทุนครั้งนี้ จึงเป็นการเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนให้บริษัทฯ ใช้ในการขยายการลงทุนโครงการ Power Purchasing Agreement (PPA) รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระหนี้
“ขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้การต้อนรับหุ้น ETTH26 อย่างอบอุ่น วันนี้นับเป็นก้าวสำคัญและความภาคภูมิใจ บริษัทจะใช้โอกาสจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์นี้ เป็นพลังในการขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียน ด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสังคมโดยรวม”รศ.ดร.รักไทย กล่าว
รศ.ดร.รักไทย กล่าวว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าจะรักษาอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกมิติเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในปี 2570 โดยในปี 2568 บริษัทมีขนาดติดตั้งโซลาร์เซลล์ จำนวน 5,770 KWp เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีขนาดติดตั้งรวม 1,376 KWp และคาดว่าในปี 2569 จะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ขณะที่มีสินทรัพย์ ณ งวดครึ่งปี (30 มิถุนายน 2568) อยู่ที่ 290.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดปี (31 ธันวาคม 2567) ที่มีสินทรัพย์รวม 234.24 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 108 ล้านบาท
สำหรับบริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ ETTH26 ประกอบธุรกิจ จำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการเกี่ยวกับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นหลัก โดยสินค้าและบริการของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบ Power Purchasing Agreement (Private PPA) ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับลูกค้าโดยตรง โดยส่วนใหญ่บริษัททำสัญญากับภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐ โดยบริษัทจะทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผ่านระบบโซล่าร์เซลล์ที่ติดตั้ง ณ สถานที่ของลูกค้า
2.ธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ EPC (Engineering, Procurement, and Construction) ซึ่งเป็นการให้บริการออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร และ 3. ธุรกิจงานบริการด้านโยธา (Civil Work) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโครงการต่างๆ ในภาครัฐ โดยบริษัทฯ มีความพร้อมในการให้บริการแบบครบวงจร (Turnkey Services) ครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจ ออกแบบทางวิศวกรรม การวางแผนและบริหารโครงการ ไปจนถึงการก่อสร้างและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มลูกค้าภาครัฐ ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท และกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน