ศุภชัย–บุษดี เจียรวนนท์ ประเดิม 30 ล้าน หนุน “หมอออร์โธฯ ชวนก้าว”

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (RCOST) ประกาศดำเนินโครงการ “หมอออร์โธฯ ชวนก้าว เพื่อ 13 โรงพยาบาล” ตั้งเป้าระดมทุน 100 ล้านบาท เพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพกระดูกและข้อ ผ่านกิจกรรมเดิน–วิ่งสะสมระยะทาง 60 ล้านกิโลเมตร นายศุภชัย เจียรวนนท์ และนางบุษดี เจียรวนนท์ ประเดิม 30 ล้านบาท สนับสนุนหมอออร์โธ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์และการรักษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมสอดคล้องกับแนวทางของมูลนิธิศุภชัย-บุษดี เจียรวนนท์ ที่มุ่งสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืน
ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (RCOST) กล่าวว่า “ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ส่งผลให้พบสถิติผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะภัยเงียบอย่างโรคกระดูกพรุน โรคข้อสะโพกเสื่อม ซึ่งมักไม่มีอาการเตือนจนกว่าจะเกิดอุบัติเหตุจนกระดูกหัก นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม และกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังที่ขยายวงกว้างมาสู่คนวัยทำงานมากขึ้น ขณะที่จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น แต่อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการผ่าตัด และการรักษาในโรงพยาบาลพื้นที่ห่างไกลยังคงขาดแคลน โครงการ ‘หมอออร์โธฯ ชวนก้าว เพื่อ 13 โรงพยาบาล’ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่เท่าเทียมกันของคนไทยทั่วประเทศ ทั้งนี้ตั้งเป้าระดมทุน 100 ล้านบาท ช่วย 13 โรงพยาบาลที่ขาดแคลนเครื่องมือแพทย์รักษาโรคกระดูกและข้อ และชวนทุกคนมาร่วมก้าวข้ามขีดจำกัด สร้างสุขภาพที่ดี ด้วยการ เดิน-วิ่ง 60 ล้านกิโลเมตร เทียบเท่าการวิ่งจากกรุงเทพฯ ไปถึง “ดาวอังคาร” เพื่อสุขภาพกระดูกและข้อที่ดีของคนไทย ทั้งนี้โครงการฯได้รับเงินสนับสนุนตั้งต้น 30 ล้านบาทจากนายศุภชัย และ นางบุษดี เจียรวนนท์ ถือเป็นกำลังใจสำคัญก้อนแรก เพื่อช่วยให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน มีเครื่องมือเพียงพอ และให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้เร็วขึ้น
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ มูลนิธิศุภชัย–บุษดี เจียรวนนท์ กล่าวว่า “การเข้าถึงหลักประกันด้านสุขภาพถือเป็นหนึ่งในความจำเป็นพื้นฐานของชีวิต โรคกระดูกและข้อเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย โดยเฉพาะในยุคที่ประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ผู้สูงอายุจำนวนมากเผชิญภาวะข้อเข่าเสื่อม กระดูกพรุน หรือ กระดูกสะโพกหักจากการล้ม ส่งผลให้สูญเสียความสามารถในการเดินและพึ่งพาตัวเอง รวมไปถึงอุบัติเหตุทางถนนและการบาดเจ็บในวัยทำงานที่ยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทยให้กับหมอออร์โธจึงเป็นการคืนโอกาสให้ผู้ป่วยได้กลับมายืน กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ และพึ่งพาตนเองได้อีกครั้ง”
พร้อมกันนี้ นางบุษดี เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิศุภชัย-บุษดี เจียรวนนท์ ได้กล่าวเสริมว่า “เมื่อเราทราบว่าโรงพยาบาลภูมิภาคหลายแห่งยังขาดแคลนอุปกรณ์ออร์โธปิดิกส์ที่จำเป็น เช่น เครื่องมือผ่าตัดกระดูก ข้อเทียม และอุปกรณ์ดามกระดูก ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องรอการรักษานานหรือถูกส่งต่อหลายทอด เราจึงเต็มใจอย่างยิ่งที่จะเป็นอีกหนึ่งแรงพลังในการสนับสนุนภารกิจของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ฯ เพราะตระหนักดีว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้กระทบแค่ตัวผู้ป่วย แต่กระทบทั้งครอบครัว การสนับสนุนอุปกรณ์ให้โรงพยาบาลภูมิภาคจึงช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษา และช่วยให้หลายครอบครัวไม่ต้องแบกรับภาระระยะยาว โครงการลักษณะนี้จึงสร้างผลกระทบทั้งต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต และความมั่นคงของสังคม
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการหมอออร์โธชวนก้าวฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความพร้อมของโรงพยาบาลให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีมากขึ้น ลดความจำเป็นในการส่งต่อ และช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้ใกล้บ้าน อันเป็นการยกระดับศักยภาพระบบสาธารณสุขในระยะยาว โดยจะสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์สำหรับหมอออร์โธในโรงพยาบาลรัฐที่ขาดแคลนจำนวน 13 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ โรงพยาบาลสูงเม่น จ.แพร่, โรงพยาบาลปัว จ.น่าน, โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม, โรงพยาบาลจัตุรัส จ.ชัยภูมิ, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ.ยโสธร, โรงพยาบาลโพนพิสัย จ.หนองคาย, โรงพยาบาลหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์, โรงพยาบาลทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี, โรงพยาบาลชะอำ จ.เพชรบุรี, โรงพยาบาลบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์, โรงพยาบาลหลังสวน จ.ชุมพร, โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จ.ปัตตานี เพื่อร่วมยกระดับการรักษาให้เข้าถึงได้ใกล้บ้านมากขึ้น
มูลนิธิศุภชัย-บุษดี เจียรวนนท์ ขอเชิญชวนภาคประชาชนและภาคธุรกิจร่วมสนับสนุนโครงการใน 2 รูปแบบ ได้แก่ การบริจาคเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านออร์โธปิดิกส์ให้โรงพยาบาลทั้ง 13 แห่ง และเข้าร่วมกิจกรรมเดิน–วิ่งสะสมระยะทางรวม 60 ล้านกิโลเมตร เพื่อรณรงค์การดูแลสุขภาพกระดูกและข้อ โดยชี้ว่าทุกการมีส่วนร่วมมีความหมายต่อโอกาสในการรักษาและการกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติของผู้ป่วยจำนวนมาก พร้อมสะท้อนแนวคิดว่า “ทุกก้าวที่เราวิ่ง คือการช่วยให้ใครบางคนได้ก้าวเดินอีกครั้ง”