BEM แจ้งเบี่ยงการจราจรชั่วคราว ด่านอโศก 3 ทางพิเศษศรีรัช

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ประชาสัมพันธ์แจ้งเบี่ยง การจราจร บริเวณหลังตู้เก็บเงินด่านอโศก 3 ตู้ที่ 4-9 ทางพิเศษศรีรัช เนื่องจากมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง โดยผู้ใช้ทางยังสามารถสัญจรได้ตามปกติ ในวันที่ 2 – 14 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 22.30 – 04.00 น.
ทั้งนี้ BEM ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง โปรดสังเกตป้ายเตือนจราจร ป้ายไฟ ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ได้จัดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ สามารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร. 02 664 6400