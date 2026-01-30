กบน.ลดอัตราเงินกองทุนฯดีเซลอีก50สต.เพื่อตรึงราคาน้ำมัน

กบน. ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลต่อเนื่อง ลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันฯ ดีเซลลงอีก 50สต./ลิตร ชี้1เดือนลดอัตราเงินกองทุนฯดีเซล 3 ครั้ง รวม 1.80 บาทต่อลิตร เพื่อประชาชนได้ใช้น้ำมันดีเซลในราคาเดิม แม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น
วันนี้ (30 มกราคม 2569) คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลลง 0.50 บาทต่อลิตร นับเป็นการปรับลดเป็นครั้งที่ 3 ในรอบเดือนมกราคม ซึ่งก่อนหน้านี้มีการปรับลดฯ เมื่อวันที่ 14 จำนวน 0.50 บาทต่อลิตร และวันที่ 23 ปรับลดฯ จำนวน 0.80 บาทต่อลิตร เพื่อตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลให้มีราคาคงเดิม
จากการคาดการณ์อุปทานน้ำมันโลกจะสะดุดหากสหรัฐฯ โจมตีอิหร่าน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่ของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น กบน. จึงมีมติให้ปรับลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันดีเซลลง 0.50 บาทต่อลิตร จากเดิมทีเรียกเก็บในอัตรา 0.70 บาทต่อลิตร เป็นเรียกเก็บในอัตรา 0.20 บาทต่อลิตร เพื่อตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนมากจนเกินไป และได้สั่งการให้สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันใตลาดโลก เพื่อประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศต่อไป
สำหรับ ฐานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 25 มกราคม 2569 กองทุนน้ำมันฯ ติดลบอยู่ที่ 428 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันบวกอยู่ที่ 38,335 ล้านบาท และบัญชี LPG ติดลบอยู่ที่ 38,763 ล้านบาท ส่วนการปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ประเภทน้ำมันดีเซลครั้งนี้ จะทำให้รายรับลดลงเหลือประมาณวันละ 14.38 ล้านบาท จากเดิมที่มีรายรับประมาณวันละ 48.05 ล้านบาท