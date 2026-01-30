บีทีเอส - มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมจัดโครงการ “ปันน้ำใจสู่ชายแดน”จ.อุบลราชธานี

บีทีเอส ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรม โครงการ “ปันน้ำใจสู่ชายแดน”จ.อุบลราชธานี เพื่อส่งมอบกำลังใจ และความห่วงใย แก่ทหาร และตำรวจตระเวนชายแดน ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา
นางสาวนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษา และนายพนา อังกาบ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ รถไฟฟ้าบีทีเอส ร่วมกับนายบุญชอบ ล้ออุไร ที่ปรึกษา และผู้แทนจากมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ จัดโครงการ “ปันน้ำใจสู่ชายแดน” ณ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งมอบกำลังใจ ความห่วงใย และขอบคุณในความเสียสละของเหล่าทหาร และตำรวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยอย่างเข้มแข็งในพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกนายได้รับรู้ว่าสังคมไทยไม่เคยทอดทิ้ง พร้อมเคียงข้างผู้เสียสละในทุกสถานการณ์
โดยคณะผู้จัดโครงการฯ ได้เดินทางไปส่งมอบกำลังใจ และสิ่งของจำเป็น ให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน ณ หน่วยทหารประจำการในพื้นที่วัดบ้านแก้งเรือง, วัดบ้านโคกใหญ่ และหน่วยตำรวจตระเวนชายแดน หมวด ตชด.2252 ในอำเภอนาจะหลวย จ.อุบลราชธานี รวมถึงทหารประจำหน่วย และทหารพรานที่ประจำการในพื้นที่แนวชายแดน ช่องอานม้า ใน อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี อาทิ ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น, สายรัดห้ามเลือด, อาหารซองพร้อมรับประทาน และถุงพร้อมของใช้ส่วนตัว เป็นต้น
นอกจากนี้คณะผู้จัดโครงการฯ ได้เดินทางไปส่งมอบความห่วงใย และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เยาวชนที่อยู่ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ณ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี (บ้านแก้งเรือง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูจองนายอย 3 โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้สำหรับเยาวชนในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมจัดเลี้ยงอาหารพิเศษ, มอบอุปกรณ์การเรียน, กระปุกออมสิน และอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน ซึ่งได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดีจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียน และกระปุกออมสิน ให้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ และศูนย์การเรียนรู้หนองบัวพัฒนา อีกด้วย
โดยโครงการ “ปันน้ำใจสู่ชายแดน” สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา การดูแลคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชน พร้อมทั้งเป็นขวัญกำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความมั่นคง และความสงบสุขของประเทศต่อไป