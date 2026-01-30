ใช้ได้แล้ว! รฟท.อัฟเดต แอป “SRT Timetable” V.3 มาพร้อมฟังก์ชั่นใหม่ ใช้งานง่าย ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว

การรถไฟฯ อัพเดทแอปพลิเคชัน “SRT Timetable” V.3 มาพร้อมฟังก์ชั่นใหม่ ทันสมัย เข้าใจง่าย เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว เริ่มสัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า รฟท.ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “SRT Timetable” V.3 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ทันสมัย ตอบโจทย์กว่าเดิม เพื่อให้ผู้โดยสารไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว สามารถใช้ทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ IOS ช่วยให้การตรวจสอบเวลาขบวนรถและราคาค่าตั๋วโดยสาร รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย เพียงปลอยนิ้วสัมผัส โดยเริ่มใช้งานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
การปรับปรุงแอปพลิเคชัน “SRT Timetable” เวอร์ชั่น 2026 หรือ V.3 เป็นการเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่ที่มีระบบการแจ้งเตือนอัจฉริยะ กรณีเมื่อขบวนรถมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ หรือเกิดเหตุฉุกเฉินกับขบวนรถโดยจะเชื่อมโยงข้อมูลตรงจากระบบติดตามขบวนรถ (TTS) และยังมีฟังก์ชั่นที่ช่วยวางแผนทริปล่วงหน้าได้ง่าย ๆ ด้วยปฏิทินเปิดจองตั๋วแบบใหม่สามารถตรวจสอบวันที่สำรองตั๋วล่วงหน้าได้ตามระยะทางของเส้นทาง ซึ่งระบบ จะคำนวณให้อัตโนมัติครอบคลุมโครงข่ายทุกภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นระยะทางใกล้หรือไกล ช่วยให้เลือกวันหยุดยาวหรือจองตั๋วข้ามปีได้แบบไม่พลาด นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอื่น ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ
- สถานีหลัก ศูนย์รวมข้อมูลแบบเรียลไทม์ ครอบคลุมทุกจุดขบวนรถที่จอด ตรวจสอบตารางเวลาขบวนรถเข้า-ออก 3 สถานีหลัก ได้แก่ กรุงเทพอภิวัฒน์ กรุงเทพ(หัวลำโพง) ธนบุรี สะดวกต่อการค้นหาขบวนรถได้ทันที และคลิกดูสถานะขบวนรถที่น่าสนใจได้โดยตรง
- ขบวนรถยอดนิยม เป็นการเข้าถึงข้อมูลขบวนรถที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการ ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9/10 23/24 25/26 31/32 ที่จะระบุเส้นทาง ระยะเวลาเดินรถ ระยะทาง รายละเอียดของขบวน และอัตราค่าโดยสารแต่ละประเภทไว้อย่างละเอียด รวมถึงยังสามารถใช้สืบค้นข้อมูล เส้นทางที่ต้องการเดินทางได้ง่าย ๆ โดยพิมพ์หมายเลขขบวน หรือชื่อสถานี หรือสถานีต้นทาง-ปลายทาง ซึ่งระบบจะแสดงสถานะให้ทราบโดยทันที
-ค้นพบแรงบันดาลใจในการเดินทาง เส้นทางท่องเที่ยวที่จัดไว้ตามฤดูกาล และขบวนรถพิเศษสำหรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ พร้อมรายละเอียดอัตราค่าโดยสาร สามารถกดเข้าจองผ่านแอปพลิเคชั่นได้
- คู่มือนักเดินทาง แหล่งข้อมูลที่รวมความช่วยเหลือครบวงจร อาทิ วิธีการจองตั๋วออนไลน์ ข้อมูลตั๋วโดยสารประเภทต่าง ๆ การติดตามขบวนรถ และสิทธิประโยชน์สำหรับผู้โดยสาร
- ระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะ ระบุจุดเชื่อมต่อการเดินทาง ช่วยให้รูปแบบการเดินทางง่ายขึ้นและเร็วขึ้น รวมถึงข้อมูลข่าวสารการรถไฟ ฯ โปรโมชั่น เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ มาเสิร์ฟให้ติดตามได้ตลอดเวลา
สำหรับ แอปพลิเคชั่น SRT Timetable 2026 เวอร์ชั่นอัปเดตนี้ สามารถรองรับการใช้งานได้ถึง 3 ภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดได้แล้ว ทั้ง Play Store : https://cuturl.online/61dev และ App Store : https://cuturl.online/biybz ผ่านทาง Mobile, Desktop และ Tablet ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย ตลอด 24 ชั่วโมง