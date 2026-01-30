ทลายโกดังสำเพ็ง2 ย่านบางแค อายัดของเล่นไม่มีมอก.ล็อตใหญ่

รมช.ยศสิงห์ ส่ง “ทีมม้าเร็ว” บุกทลายโกดังสำเพ็ง 2 ย่านบางแค ยึด “ของเล่น” ไม่มี มอก. เสี่ยงโลหะหนักปนเปื้อนล็อตใหญ่นับแสนชิ้น มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท
นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำทีม “ม้าเร็ว” ลงพื้นที่ตามนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม บุกย่านสำเพ็ง 2 ในแขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ ยึด “ของเล่น” ไม่มี มอก. ล็อตใหญ่นับแสนชิ้น มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท
“ทันทีที่ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่ามีการจำหน่ายของเล่นไม่ได้มาตรฐานจำนวนมาก จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รมช.อุตฯได้สั่งการให้ทีมม้าเร็วลงพื้นที่เพื่อตรวจร้านจำหน่ายสินค้าย่านสำเพ็ง 2 เขตบางแค กรุงเทพฯ พบว่า เป็นตึกแถว 4 ชั้น 4 คูหา มีนางสาวเผิง จิงเสวียน ชาวจีนเป็นเจ้าของ จากการตรวจค้นพบของเล่น คละแบบ คละขนาด ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ไม่มีเครื่องหมาย มอก. และแสดงเครื่องหมาย มอก. ไม่ถูกต้อง จำนวน 103,609 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เตรียมส่งขายออนไลน์ จึงยึดอายัดสินค้าดังกล่าวไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย “
โดยผู้ประกอบการรายนี้ มีความผิดฐานจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ สมอ. เร่งขยายผลไปยังต้นตอผู้ลักลอบนำเข้าสินค้าดังกล่าว เพื่อดำเนินคดีกับผู้นำเข้าต่อไป
นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า “ของเล่น” ไม่มีมาตรฐาน มีความเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายต่อเด็ก เพราะอาจมีสารเคมีหรือโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท และแทเลต ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายได้ ซึ่งหากเด็กหยิบเข้าปากจะสะสมทำลายพัฒนาการทางสมอง หรือถ้าเป็นของเล่นที่มีส่วนประกอบชิ้นเล็ก ๆ อาจเสี่ยงหลุดเข้าคอทำให้ติดคอเด็กหรือสำลักได้ หากเป็นของเล่นที่มีล้อ เคลื่อนที่เร็ว เสี่ยงต่อการหกล้ม พลิกคว่ำ ข้อเท้าติดล้อ หรือกรณีที่เป็นปืน อัดลม ปืนฉีดน้ำ ที่ไม่มีการควบคุมความดัน อาจทำให้บาดเจ็บ หรือถึงขั้นตาบอดได้ จึงฝากให้ผู้บริโภคก่อนที่จะเลือกซื้อสินค้า โดยเฉพาะการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ขอให้ตรวจสอบเครื่องหมาย มอก. และ QR Code ก่อนซื้อทุกครั้ง หากไม่มีเครื่องหมาย มอก. หรือราคาถูกผิดปกติไม่ควรซื้อ เพราะอาจเป็นของเล่นไม่ได้มาตรฐาน อาจเป็นอันตรายกับลูกหลานของท่านได้