คืบหน้า 86%! สะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดถนน”พบ.1010” เพชรบุรี กำหนดเสร็จพ.ค.นี้ ป้องกันอุบัติเหตุเป็นรูปธรรม

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย พบ.1010 จังหวัดเพชรบุรี คืบหน้า 86% เร็วกว่าแผน คาดเสร็จพ.ค.2569 นี้ หนุนการคมนาคมทางบก-ทางราง ป้องกันอุบัติเหตุ อย่างเป็นรูปธรรม
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย พบ.1010 แยก ทล.4 – บ้านหนองโรง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 86% เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ โดยงานโครงสร้างสะพานได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างงานติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องหมายอำนวยความปลอดภัย ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์และสามารถเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้ในเดือนพฤษภาคม 2569 นี้
การก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ เพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการคมนาคมทางรางและทางบกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การขนส่งเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ตลอดจนเป็นการสนับสนุนโครงการรถไฟรางคู่ในอนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วย
ทช. มีถนนในความรับผิดชอบที่มีจุดตัด ผ่านทางรถไฟ กระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 153 แห่ง สำหรับในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีปัจจุบัน ทช.อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย พบ.1010 แยก ทล.4 – บ้านหนองโรง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
โดยโครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจาก กม.ที่ 0+000 (บริเวณ กม.ที่ 205+700 ของถนนเพชรเกษม) ไปสิ้นสุดที่ กม.ที่ 1+006.962 รวมระยะทาง 1,006.962 เมตร ตัวสะพานก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่องจราจร มีไหล่ทาง พร้อมทั้งมีการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมสะพานผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และมีการติดตั้งอุปกรณ์/เครื่องหมายอำนวยความปลอดภัยตลอดโครงการฯ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 124.290 ล้านบาท