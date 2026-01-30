7-Eleven จับมือ YOLK ขยายโอกาส SME ไทย พร้อมเสิร์ฟของหวานพรีเมียมทั่วประเทศ

เซเว่น อีเลฟเว่น ยกร้านดังมาไว้ใกล้คุณ เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่อง จับมือแบรนด์ทาร์ตไข่คุณภาพ YOLK ร่วมพัฒนาเมนูของหวานคุณภาพ 3 รายการ เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคทั่วประเทศสามารถเข้าถึงรสชาติระดับร้านดังได้อย่างสะดวก ใกล้บ้าน และในราคาที่เข้าถึงได้ สะท้อนบทบาทของเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านสะดวกซื้อที่ช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการคุณภาพสู่ผู้บริโภคในวงกว้าง พร้อมยกระดับประสบการณ์การบริโภคในชีวิตประจำวัน
สำหรับความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำซิกเนเจอร์ทาร์ตไข่สไตล์ YOLK มาต่อยอดและพัฒนาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ภายใต้มาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และความใส่ใจในทุกรายละเอียด ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การพัฒนารสชาติ ไปจนถึงกระบวนการผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทั้งความอร่อย ความคุ้มค่า และความอุ่นใจในทุกคำที่รับประทาน
ในงานเปิดตัวครั้งนี้ นายทัพพ์เทพ จีระอดิศวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ พร้อมด้วย อิน-สาริน รณเกียรติ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ร่ำรวยที่สุด จำกัด ในเครือ เดอะ ฮอลิเดย์ กรุ๊ป เจ้าของแบรนด์ YOLK ได้ร่วมสะท้อนแนวคิดของความร่วมมือในการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างเซเว่น อีเลฟเว่นและผู้ประกอบการ ที่พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และ 7 Delivery ทุกสาขาทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง ในราคาเพียง 39 บาท ณ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์