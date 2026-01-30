ทล.ใช้ AI อัจฉริยะ บนมอเตอร์เวย์ M81 ตรวจจับรถย้อนศรแบบเรียลไทม์ ส่งตำรวจสกัดเหตุทันเวลา

กรมทางหลวง ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนมอเตอร์เวย์สาย M81 นำระบบ “ATID” AI อัจฉริยะตรวจจับรถย้อนศรแบบเรียลไทม์ ประสานตำรวจทางหลวงสกัดเหตุได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบน ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์)สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (M81) ด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาบริหารจัดการจราจรเชิงรุก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง โดยล่าสุดได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบอัจฉริยะในการตรวจพบ และระงับเหตุการณ์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ขับขี่ย้อนศรได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
ทั้งนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 เวลา 19.55 น. โดยระบบตรวจจับอุบัติเหตุและเหตุการณ์ผิดปกติอัตโนมัติ หรือ ATID (Automatic Traffic Incident Detection) ซึ่งเป็นระบบ AI อัจฉริยะที่คอยเฝ้าระวังเส้นทางบนมอเตอร์เวย์ สายM81 ได้ส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์มายังศูนย์บริหารจัดการจราจร (Traffic Operations Center : TOC) บริเวณด่านบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ทันทีที่พบรถยนต์ขับขี่ย้อนศรบริเวณ กม.18 มุ่งหน้ากาญจนบุรี ภายหลังรับสัญญาณแจ้งเตือน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมได้เร่งดำเนินการตรวจสอบเหตุการณ์ผ่านกล้อง CCTV อย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามพิกัดและพฤติกรรมของรถคันดังกล่าว พร้อมประเมินความเสี่ยงเพื่อเตรียมการระงับเหตุตามมาตรฐานความปลอดภัยในทันที
โดยหน่วยกู้ภัยของบริษัทร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการ (BGSR 81) รุดเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงป้องกันเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางท่านอื่นในช่องจราจร พร้อมกันนี้ได้ประสานข้อมูลร่วมกับตำรวจทางหลวง (ตร.ทล.) เพื่อวางแผนเข้าสกัดรถคันดังกล่าวได้สำเร็จ ในเวลา 20.14 น. โดยเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ขับขี่และเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่ พร้อมส่งตัวดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
เหตุการณ์ในครั้งนี้ เป็นเครื่องสะท้อนถึงความพร้อมของกรมทางหลวง ในการนำเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ผสานกับการปฏิบัติงานของบุคลากร และด้วยประสิทธิภาพของระบบ “ATID” AI อัจฉริยะ ในการตรวจจับและประสานงานที่เป็นระบบ ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงพื้นที่และระงับเหตุอันตรายนี้ได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนทางหลวง และสามารถคลี่คลายสถานการณ์ทั้งหมดให้กลับสู่ภาวะปกติได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ให้ประชาชนสามารถไว้วางใจได้ในทุกครั้งที่เดินทางบนมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (M81)
กรมทางหลวงขอย้ำเตือนว่า การขับรถย้อนศรบนทางหลวงพิเศษเป็นพฤติกรรมที่อันตราย และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ขอให้ผู้ใช้ทางโปรดปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม ทั้งนี้ หากพบเหตุผิดปกติหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งสายด่วนกรมทางหลวง 1586 กด 81 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โทรฟรีทุกเครือข่าย