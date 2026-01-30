รถไฟฟ้า”ม่วง-ส้ม”งานคืบหน้าตามแผน บอร์ดรฟม.ลงตรวจไซด์ก่อสร้างย้ำมาตรการความปลอดภัย

บอร์ด รฟม. ลงพื้นที่ตรวจก่อสร้างรถไฟฟ้า 2 สาย เข้มมาตรการความปลอดภัย เผยสีม่วง คืบหน้ารวม 67 % สัญญา 2 “หอสมุดแห่งชาติ – ผ่านฟ้า”ขั้นตอนโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมภายในสถานีแล้ว “สายสีส้ม”สร้างแล้วกว่า 20 % คาดปรับปรุงคุณภาพดินใต้สถานีอีก 1-2 ปี ก่อนเริ่มเจาะอุโมงค์
เมื่อวันที่ 29 ม.ค.69 นายมนตรี เดชาสกุลสม ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วย นายพิษณุ โหระกุล กรรมการ รฟม. นายวิชญายุทธ บุญชิต กรรมการ รฟม. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร กรรมการ รฟม. นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการ รฟม. และนายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) รฟม. ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 5 ช่วงดาวคะนอง - ครุใน บริเวณสถานีครุใน และสัญญาที่ 2 ช่วงหอสมุดแห่งชาติ - ผ่านฟ้า บริเวณสถานีบางขุนพรหม และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บริเวณสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และสถานีบางขุนนนท์ พร้อมทั้งตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการด้านความปลอดภัยของทั้ง 2 โครงการ
นายมนตรี เดชาสกุลสม ประธานกรรมการ รฟม. กล่าวว่า ปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีความคืบหน้าในภาพรวม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2568 อยู่ที่ 67.26% โดยสัญญาที่ 5 มีความก้าวหน้า 48.30 %อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 70/2 และสัญญาที่ 2 มีความก้าวหน้า 74.79% อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมภายในสถานี ติดตั้งบันไดเลื่อน และงานระบบประกอบอาคาร
ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2568 มีความคืบหน้ารวม อยู่ที่ 20.55 % เป็นความก้าวหน้างานโยธา 22.30% และความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้า 7.19 % โดยสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มีความก้าวหน้า 21.72% และสถานีบางขุนนนท์ มีความก้าวหน้า 29.81% ซึ่งทั้งสองสถานีอยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน (Diaphragm Wall) งานปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณใต้สถานี (TAM Grouting) โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 - 2 ปี ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนงานขุดเจาะอุโมงค์ทางวิ่งและก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าต่อไป
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ รฟม. ที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้างทั้งสองโครงการ ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดทั้งในงานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับและงานใต้ดิน เช่น ควบคุมให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ปลอดภัย เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างบนที่สูงอย่างบริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 70/2 ซึ่งเป็นจุดติดตั้งเครนขนาดใหญ่แบบเคลื่อนที่ (Launching Girder) สำหรับยกและติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Segmental Box Girder) ของโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ จึงมีความจำเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพการทำงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ โดยการดำเนินงานต่างๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ รวมถึงต้องจัดสภาพพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและผู้สัญจร พร้อมทั้งเน้นย้ำให้มีการสื่อสารเพื่อทบทวนการสร้างความตระหนักความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มงาน
สำหรับการบรรเทาผลกระทบด้านการจราจร ได้กำชับให้ รฟม. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างอย่างเหมาะสมและตรวจตราดูแลสภาพทางเท้าให้มีความเรียบร้อย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ตลอดจนดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการก่อสร้างที่คำนึงถึงความปลอดภัยอย่างสูงสุด
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ มีระยะทางทั้งสิ้น 23.63 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้า 17 สถานี แบ่งเป็นใต้ดิน 10 สถานี และยกระดับ 7 สถานี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ มีระยะทางทั้งสิ้น 13.4 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน จำนวน 11 สถานี