อัปเดตราคา การจัดโต๊ะจีนงานแต่ง และเทรนด์ Micro Wedding

การจัดเลี้ยงแบบ "โต๊ะจีน" ยังคงเป็นรูปแบบยอดนิยมอันดับหนึ่งสำหรับงานแต่งงานและงานมงคลในไทย เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ช่วยบริหารจัดการงบประมาณ และยังตอบโจทย์การดูแลแขกผู้ใหญ่ได้ดี อย่างไรก็ตาม เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปสู่การจัดงานขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูงขึ้น การเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่จึงมีความสำคัญไม่แพ้รสชาติอาหาร
อัปเดตราคา การจัดโต๊ะจีนงานแต่ง
งบประมาณที่ต้องเตรียม สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ
● ระดับ Standard (2,500 – 4,500 บาท/โต๊ะ)
เน้นความคุ้มค่าและรสชาติที่คุ้นเคยในสไตล์โต๊ะจีนท้องถิ่น เมนูส่วนใหญ่จะประกอบด้วยอาหาร 8-9 อย่าง โดยมีรายการสำคัญ เช่น ออเดิร์ฟรวม, กระเพาะปลา, ปลานึ่งซีอิ๊ว และข้าวผัดปู เป็นต้น
เหมาะสำหรับการจัดงานในพื้นที่ส่วนตัว ลานอเนกประสงค์ ที่ต้องการความเป็นกันเองและเข้าถึงง่าย
● ระดับ Premium (5,500 – 9,500 บาท/โต๊ะ)
เน้นเมนูยอดนิยมและการจัดตกแต่งที่สวยงาม มักเป็นร้านชื่อดังที่รับจัดงานนอกสถานที่ วัตถุดิบจะถูกอัปเกรดเป็นระดับพรีเมียมมากขึ้น เช่น เป็ดปักกิ่ง, หน่อไม้ทะเลเจี๋ยนน้ำมันหอย, หรือกุ้งแชบ๊วยนึ่งนมสด มักพบในการจัดเลี้ยงตามสโมสรหรือห้องจัดเลี้ยงที่ต้องการความเรียบหรูและการบริการที่เป็นระบบ มีพนักงานดูแลประจำโต๊ะอย่างใกล้ชิด
● ระดับ Luxury (12,000 – 25,000++ บาท/โต๊ะ)
มาตรฐานการจัดเลี้ยงระดับโรงแรม 5 ดาว หรือเชฟระดับมิชลินสตาร์ ที่เน้นวัตถุดิบนำเข้าและอาหารหายาก เช่น ซุปเป๋าฮื้อแผ่นน้ำแดง, กุ้งมังกรเจี๋ยน, หรือปลาหิมะนึ่งซีอิ๊ว รูปแบบนี้ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับรสชาติ แต่ยังเน้นบรรยากาศการรับประทานที่หรูหรา การจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะที่ประณีต และการบริการอย่างมีระดับ
การจัดโต๊ะจีนงานแต่ง กับเทรนด์ Micro Wedding
ปัจจุบันเทรนด์การจัดงานแต่งงานแบบ Micro Wedding ได้รับความนิยมมากขึ้น โดยจำนวนแขกเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 20-40 โต๊ะ ส่งผลให้คู่รักมีงบประมาณเหลือไปลงทุนกับ "คุณภาพพื้นที่" ได้มากขึ้นอย่างการจัดงานแต่งในสวน หรือการเปลี่ยนพื้นที่บ้านให้เป็นสถานที่รับรองแขก
ซึ่งนอกจากบรรยากาศที่อบอุ่นแล้ว เทรนด์นี้ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม อย่างการลดขยะอาหาร (Food Waste) จากโต๊ะจีน ซึ่งบ่าวสาวมักเตรียม "Wrap Back" หรือบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามให้แขกนำอาหารกลับบ้านได้อย่างสุภาพ
