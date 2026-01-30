บ.กลางฯ มอบรางวัล e-Claim Awards 2025 พร้อมร่วมยกระดับดูแลผู้ประสบภัยจากรถ

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดพิธีมอบรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2568 “e-Claim Awards 2025” ครั้งที่ 12 ขึ้น เพื่อเชิดชูหน่วยงานและบุคลากรที่มีการใช้งานระบบ e-Claim อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการแก่ผู้ประสบภัยจากรถ
นางสาวพรรณี ปิติกุลตัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการดูแลและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องสำรองจ่าย จึงได้นำเทคโนโลยีระบบสินไหมอัตโนมัติ หรือ e-Claim System มาใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 3,700 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมใช้งาน
เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบ e-Claim อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการแสดงความขอบคุณต่อหน่วยงานและบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จึงได้จัดพิธีมอบรางวัล e-Claim Awards 2025 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นจำนวน 5 ครั้งทั่วประเทศ สำหรับการจัดงานครั้งที่ 1 จัดขึ้น ณ ห้องอัศวิน แกรนด์บอลรูม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มีหน่วยงานและบุคลากรเข้ารับรางวัลรวมทั้งสิ้น 26 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลประเภทโรงพยาบาล 20 รางวัล และรางวัลประเภทบุคลากรโรงพยาบาล 6 รางวัล โดยได้รับเกียรติจากนายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานในพิธี
ในโอกาสเดียวกันนี้ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ร่วมกับบริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด และบริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับคลินิกให้เป็นหน่วยบริการด้านการรักษาระดับปฐมภูมิ สำหรับผู้ประสบภัยจากรถ แทนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล สามารถเข้าถึงการบริการที่สะดวก รวดเร็ว รวมถึงความพึงพอใจในการรับบริการ
ทั้งนี้ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีแผนพัฒนาระบบ e-Claim และขยายการให้บริการสู่ระดับชุมชน ผ่านคลินิกและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถสามารถเข้ารับบริการในสถานพยาบาลใกล้บ้านได้ทันที ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เกิดอุบัติเหตุจากรถ ต้องรีบแจ้งเหตุเพื่อใช้สิทธิประกันภัย พ.ร.บ.ทันทีที่บริษัทกลางฯ สามารถแจ้งอุบัติเหตุ ได้ที่ Line @iRVP เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้ประสบภัยจากรถ ให้ได้รับการคุ้มครองเยียวยาจากการประกันภัย พ.ร.บ. อย่างรวดเร็ว ทันที