“เซ็นทรัลแล็บไทย” ลุยยกระดับผู้ประกอบการไทยในกิจกรรม SME SMART UP & SME LEVEL UP 2026 ต่อยอดโครงการสร้างมาตรฐานสินค้าให้เติบโตอย่างครบวงจร ก้าวท้าชนการแข่งขันเวทีตลาดโลก

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว 2 โครงการที่สำคัญ ได้แก่ กิจกรรม SME SMART UP 2026 ที่ยังคงต่อยอดความสำเร็จจากการดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2567 และ กิจกรรม SME LEVEL UP 2026 Green Move by CLT ซึ่งเป็นโครงการใหม่ล่าสุดที่มุ่งยกระดับผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยมาตรฐานสีเขียว ซึ่งทั้ง 2 โครงการในภาพรวมก็มีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานสินค้าของผู้ประกอบการไทยเติบโตไปอีกระดับ และสร้างการแข่งขันในเวทีโลกอย่างยั่งยืน โดยงานแถลงข่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 ณ อาคารฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
กิจกรรม SME SMART UP 2026 และ SME LEVEL UP 2026 เป็นการดำเนินงานโดยเซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรอีก 12 หน่วยงาน ที่จับมือกันลงไปในพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการไทยที่มีความต้องการที่จะต่อยอดและพัฒนาสินค้าของตน เข้าไปสู่กระบวนการสร้างมาตรฐานในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ผ่านกิจกรรมการจัดเวทีบรรยายและเสวนาในการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าถึงการสนับสนุนงบประมาณในโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน หลักประกันสินเชื่อ SME แหล่งกระจายสินค้าทั้งตลาด online และ offline องค์ความรู้และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย จากหน่วยงานร่วม ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D BANK) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย องค์การสะพานปลา สมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) บริษัท โปรเฟส โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะหัวเรือของโครงการนี้ กล่าวว่า “จากความสำเร็จของกิจกรรม SME SMART UP ที่ได้ดำเนินการในปี 2568 ที่ผ่านมานั้น เซ็นทรัลแล็บไทยและหน่วยงานพันธมิตรทั้ง 12 หน่วยงาน เรายังคงมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยผลักดันผู้ประกอบการไทยให้เข้าถึงทรัพยากรต่างๆจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่จะเป็นตัวช่วยยกระดับสินค้าของผู้ประกอบการ ทั้งในด้านการทำมาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทั้งแบบ offline และ online โดยผ่านเครื่องมือที่สำคัญอย่างโครงการ BDS ของ สสว. ที่สามารถสนับสนุนงบประมาณให้ผู้ประกอบการนำไปพัฒนาธุรกิจมากสูงสุดถึง 80% ซึ่งถือว่าเป็นตัวช่วยผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี”
“และในปีนี้ เรายังได้เพิ่มอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญ ได้แก่ กิจกรรม SME LEVEL UP สำหรับโมเดลการสร้างธุรกิจให้เข้าสู่มาตรฐานสีเขียว เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าไปตามเทรนด์ของโลก สำหรับการทำธุรกิจที่แสดงความต้องการที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการคาร์บอนในองค์กรอย่างเป็นระบบ หรือ CFO โดยเซ็นทรัลแล็บไทยและหน่วยงานพันธมิตร พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเดินหน้าเข้าสู่โมเดลนี้ในทุกมิติ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emission อย่างยั่งยืนต่อไป”
กิจกรรม SME SMART UP 2026 จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2569 เบื้องต้น 10 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจะเริ่มต้นในภาคเหนือ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ณ โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ และวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงแรมดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน โดยผู้ประกอบการในพื้นที่สามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งเข้าร่วมงานฟรีได้ที่ https://forms.gle/VaS8H3mV858yzahXA และกิจกรรม SME LEVEL UP 2026 จะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2569 โดยจะแจ้งดำหนดการให้ทราบอีกครั้ง ผ่านช่องทาง Facebook Page Central Lab Thai ซึ่งทั้ง 2 โครงการ สอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Line Official Account @centrallabthai