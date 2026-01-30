BGRIMยกระดับจากบ.พลังงานสู่ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เล็งลงทุนโครงการData Centerเพิ่ม-อัดงบปีนี้1.5หมื่นล.เร่งขยายโรงไฟฟ้า

บี.กริม เพาเวอร์ ยกระดับจากธุรกิจพลังงานสู่การเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เตรียมขยายการลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์เพิ่ม หลังจากโครงการไฮเปอร์สเกลดาต้าเซ็นเตอร์ขนาด 96 เมกะวัตต์แล้วเสร็จ ยันมีลูกค้าครบ100% ส่วนธุรกิจพลังงานก็เร่งขยายเพิ่มเติมในญี่ปุ่น พร้อมสยายปีกไปออสเตรเลียทั้งโซลาร์ฟาร์ม พลังงานลมและแบตเตอรี่ คาดประกาศความชัดเจนในเร็วๆนี้ ตั้งเป้างบลงทุนปี69อยู่ที่ 1.5หมื่นล้านบาท โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่เพิ่ม1,000เมกะวัตต์
นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าตามยุทธศาสตร์ระยะยาว “GreenLeap – Global and Green” เพื่รองรับพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั่วโลก และตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป โดยบริษัทยังคงเป้าหมายในปี 2573 จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 10,000เมกะวัตต์หรือ 10 กิกะวัตต์ จากโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างพัฒนา โดยมีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนมากกว่า 50% เพื่อเดินหน้าสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี 2593
ปัจจุบันบี.กริม เพาเวอร์ มีกำลังการผลิตรวมราว 4.6 กิกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนประมาณ 37%โดยมีการกระจายการลงทุนร่วมกับพันธมิตรใน17ประเทศทั่วโลก
นายพีรเดช พัฒนจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน กล่าวว่า ภายใต้กลยุทธ์ “GreenLeap – Global and Green” บริษัทฯขยายการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก สิ่งสำคัญคือ ความสามารถในการส่งมอบ ทำให้ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราขยายพลังงานหมุนเวียน โดยยึดวินัยการลงทุนและการบริหารโครงการเป็นหลัก ปัจจุบันเรามี 1.7 กิกะวัตต์ที่เดินเครื่องแล้ว และมีโครงการในหลายตลาดที่สะท้อนความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์ม เราเร่งการเติบโตเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานในระดับภูมิภาคและระดับโลก
ส่วนความคืบหน้าโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งในประเทศเกาหลีใต้ Nakwol 1 ขนาด 365 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างในเขตชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ และ คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในปีนี้ และการลงทุนในสหรัฐอเมริกาคือการเข้าลงทุนในสัดส่วน 25% ในพอร์ตโฟลิโอโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กำลังการผลิตรวม 406 เมกะวัตต์ เพื่อสร้างฐานรายได้ระยะยาวที่มั่นคง เนื่องจากเป็นโครงการที่ขายไฟฟ้าได้ต่อเนื่อง ขณะที่อัตราค่าไฟฟ้าค่อนข้างดี รวมทั้งเตรียมลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมในญี่ปุ่น
ส่วนประเทศออสเตรเลีย บริษัทมีความสนใจลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการโซลาร์ฟาร์มและแบตเตอรี่ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาควบรวมหรือซื้อกิจการ(M&A) นับเป็นการกระจายความเสี่ยงเชิงภูมิศาสตร์ พร้อมเปิดโอกาสต่อยอดเพิ่มขีดความสามารถของสินทรัพย์ตามความเหมาะสมของตลาดพลังงาน
นายนพเดช กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศไทย มาเลเซีย และโซลูชั่นธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ในปีนี้ บี.กริม มุ่งมั่นยกระดับสู่การเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยต่อยอดจากธุรกิจพลังงานเดิมเพื่อรองรับการเติบโตของดาต้าเซ็นเตอร์(Data Center)และ AI ล่าสุดได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 100 เมกะวัตต์ร่วมกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีระดับโลก ตอกย้ำการส่งมอบโซลูชั่นพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ บริษัทยังรุกขยายตัวด้วยโซลูชั่นที่มากกว่าไฟฟ้าผ่านโมเดล Digital Infrastructure-as-a-service (DIaaS) อาทิ การพัฒนาโครงการไฮเปอร์สเกลดาต้าเซ็นเตอร์ขนาด 96 เมกะวัตต์ อันเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าครบทั้ง 100% และมีแผนขยายโครงการดาต้า เซ็นเตอร์เพิ่มขึ้น ทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
ตลอดจนการพัฒนาแพลตฟอร์มพลังงานและบริการดิจิทัลอุตสาหกรรม โดยร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (Third Party Access: TPA) ในอนาคต
นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี กล่าวว่าในปีนี้บริษัทตั้งงบลงทุนประมาณ 1.5หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าและการลงทุนเพิ่มเติม โดยปีนี้จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่เข้ามาราว 1,000เมกะวัตต์ มาจากโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งในประเทศเกาหลีใต้ Nakwol 1 โครงการพลังน้ำที่สหรัฐฯ โครงการโซลาร์เฟส1 ที่ร่วมทุนกับปูนซีเมนต์ นครหลวง ฯลฯ
บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสำคัญกับการจัดสรรเงินทุน (Capital Allocation) อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืนโดยวางแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ สำหรับช่วงปี 2569-2573 รวมทั้งสิ้นกว่า 70,000 ล้านบาท ในขณะที่แผนการลงทุนเฉพาะส่วนทุนของ บี.กริม เพาเวอร์ จำนวน 40,000-50,000 ล้านบาท จะเป็นพลังงานหมุนเวียนถึง 93% ซึ่งบริษัท.กริมตั้งเป้าหมายมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม10,000เมกะวัตต์ในปี2573บริษัทมั่นใจว่าทำได้ตามเป้าหมาย
ส่วนแหล่งที่มาของเงินลงทุนของ บี.กริม เพาเวอร์ จะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน การออกหุ้นกู้ เงินกู้จากสถาบันการเงิน การขายสินทรัพย์เป็นทุนการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) และแหล่งเงินทุนอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยปีนี้บริษัทมีหุ้นกู้ที่ครบกำหนด 4,500พันล้านบาท บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะออกหุ้นกู้ราว6,000ล้านบาทในปีนี้หรือตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน