“สหพัฒน์” จับมือ “เพชร สหรัตน์” ปั้น “หม่ำแซ่บ” ลุยอาหารกระป๋อง

ผู้จัดการรายวัน 360 - สหพัฒนพิบูล หรือ SPC เดินหน้าตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านการจัดจำหน่าย และการทำตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท เพชร สหรัตน์ อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตสินค้าอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพ ร่วมผลักดัน 2 แบรนด์ศักยภาพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง และผงปรุงรส “แบรนด์ “หม่ำแซ่บ” และ ผลิตภัณฑ์มอลต์สกัดแบรนด์ “เดริดัชช์ (DaliDuch)” สู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ผ่านระบบการกระจายสินค้าและกลยุทธ์การตลาดแบบครบวงจรของ สหพัฒนพิบูล
นายพีระพล จันทร์วิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคชั้นนำของไทย เปิดเผยว่า การผนึกกำลังกับ บริษัท เพชร สหรัตน์ อินดัสทรี จำกัด เป็นการต่อยอดความแข็งแกร่งด้านระบบจัดจำหน่ายและการตลาดของสหพัฒนพิบูล เพื่อผลักดันแบรนด์อาหารและเครื่องดื่มไทยให้เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง และสามารถแข่งขันในตลาดแมสได้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์จัดจำหน่ายและการตลาดถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำตลาดครั้งนี้ โดยสหพัฒนพิบูลขับเคลื่อนแบรนด์อย่างเป็นระบบ ผ่านการผสานศักยภาพของระบบหลังบ้านเข้ากับความเข้าใจผู้บริโภคเชิงลึก นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยวิเคราะห์และประมาณการยอดขายแบบ Real-time เพื่อวางแผนการกระจายสินค้า การจัดเรียงสินค้าหน้าร้าน (Merchandising) และการบริหารสต็อกให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ ขณะเดียวกัน ยังให้ความสำคัญกับการเสริมความมั่นใจให้ทีมขายทั่วประเทศ ผ่านการสื่อสารเชิงลึกด้านสินค้า แบรนด์ และจุดขาย เพื่อให้สามารถถ่ายทอดคุณค่าของสินค้าไปถึงร้านค้าและผู้บริโภคได้อย่างมีพลังและเป็นทิศทางเดียวกัน
สำหรับการเข้าถึงผู้บริโภค สหพัฒนพิบูลวางกรอบการทำตลาดชัดเจน 3 ขั้น ได้แก่ “ทำให้รู้จัก – ทำให้ลอง – ทำให้ซื้อซ้ำ” ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ คอนเทนต์รีวิว กิจกรรมชิม (Sampling) และสื่อหน้าร้าน ควบคู่กับการเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับไลฟ์สไตล์จริงของผู้บริโภค ผ่านคอนเทนต์ที่สื่อสารการบริโภคในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้และความผูกพันกับแบรนด์ในระยะยาวสำหรับ สินค้าที่ สหพัฒนพิบูล จะทำการจัดจำหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง และผงปรุงรส แบรนด์ “หม่ำแซ่บ” ผลิตโดย บริษัท เพชร สหรัตน์ อินดัสทรี จำกัด วางจุดยืนเป็นสินค้าอาหารไทยรสมือคนไทยที่เข้าถึงง่าย เน้นคุณภาพวัตถุดิบและรสชาติที่คุ้นเคย โดยมี “หม่ำ - เพชรทาย วงศ์คำเหลา” ศิลปินตลกชื่อดังเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ถ่ายทอดภาพลักษณ์ความจริงใจและความเชี่ยวชาญด้านรสชาติ ในฐานะสินค้าแบรนด์แรกที่ตั้งใจพัฒนาเพื่อเติบโตสู่ตลาดแมสอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพ กระบวนการผลิตโดยใช้นวัตกรรมการผลิตอาหารกระป๋องและกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง (Retort) เพื่อคงคุณภาพ รสชาติ และความปลอดภัยของอาหารทุกหน่วยผลิต สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในทุกมื้อที่เลือกบริโภค
“หม่ำแซ่บ” มีไลน์สินค้าที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งมื้อหลักและอาหารทานง่าย อาทิ ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศสูตรเข้มข้น กลมกล่อม เนื้อปลาชิ้นใหญ่เต็มคำ รับประทานง่ายได้ทั้งครอบครัว รวมถึง ปลาราดพริก 3 รส ที่ให้รสจัดจ้านครบเครื่อง เผ็ด หวาน เปรี้ยว ซอสราดเข้มข้นซึมเข้าเนื้อปลา เหมาะทั้งรับประทานคู่ข้าวสวยหรือเป็นเมนูเร่งด่วนในชีวิตประจำวัน และหอยลายรสเผ็ด ที่โดดเด่นด้วยรสชาติเผ็ดจัดจ้านแบบไทย หอมเครื่องเทศ เนื้อหอยแน่น น้ำซอสฉ่ำ สามารถรับประทานได้ทั้งเป็นกับข้าวหรือของทานเล่น ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มองหาอาหารพร้อมทานรสจัดในแพ็กเกจที่สะดวก พกพาง่าย และเก็บรักษาได้นาน
นอกจากนี้ “หม่ำแซ่บ” ยังขยายไลน์สู่ กลุ่มผงปรุงรสสำเร็จรูป เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกแต่ยังคงรสชาติอาหารอีสานต้นตำรับ อาทิ ผงแจ่วฮ้อนปรุงสำเร็จ ที่เข้มข้นด้วยสมุนไพรและเครื่องเทศอีสาน ให้รสจัดจ้านแบบหม้อไฟร้อน ๆ สามารถนำไปปรุงได้หลากหลายเมนู รวมถึง ผงลาบ–น้ำตกปรุงสำเร็จ ที่ชูรสชาติอีสานแท้ กลิ่นหอมข้าวคั่วและพริกลาบ ปรุงง่ายในซองเดียว และ ผงหมักไก่ย่างเขาสวนกวาง สูตรต้นตำรับจากขอนแก่น ให้กลิ่นหอมเฉพาะตัว หมักเข้าเนื้อ ช่วยให้เนื้อสัตว์นุ่มโดยไม่ต้องใช้เวลานาน
นอกจากนี้ ยังมี ผลิตภัณฑ์มอลต์สกัดแบรนด์ “เดริดัชช์ (DaliDuch)” มอลต์สกัดเข้มข้น ตอบโจทย์ทุกวัยถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาเครื่องดื่มคุณภาพ รสชาติดี และบริโภคได้ทุกวัน โดยมี “ครอบครัวกาย–ฮารุ” เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ถ่ายทอดภาพลักษณ์ครอบครัวคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกช่วงวัย
จุดเด่นของ “เดริดัชช์ (DaliDuch)” คือความ เข้มข้นของมอลต์รสช็อกโกแลต ที่สัมผัสได้จริง พร้อมวิตามิน A, B1, B2 แคลเซียมและธาตุเหล็ก โดยยังคงรสชาติกลมกล่อม ในด้านคุณภาพ “เดริดัชช์ (DaliDuch)” ให้ความสำคัญกับระบบควบคุมมาตรฐานรสชาติ (QC) อย่างเข้มงวด เพื่อให้รสชาติคงที่สม่ำเสมอ ไม่เปลี่ยนไปตามเวลา ภายใต้แนวคิดและสโลแกนหลัก “เข้มข้น รสชาติดี สะดวก กินได้ทุกวัน ทุกวัย”
ความร่วมมือครั้งนี้ สหพัฒนพิบูล และ เพชร สหรัตน์ อินดัสทรี ตั้งเป้าหมายร่วมกันในการสร้างแบรนด์ที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ผ่านสินค้าที่มีคุณภาพ ระบบการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง และการสื่อสารแบรนด์ที่เข้าถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริงไม่ได้เป็นเพียงการทำตลาดหรือการใช้พรีเซนเตอร์เท่านั้น แต่เป็นการร่วมพัฒนาสูตรสินค้า มุ่งสร้างแบรนด์ระยะยาวโดยดึงผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมในการชิมและเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากที่สุด