แอกซ่าประกันภัย - มูลนิธิโอเชี่ยน ฟอร์ ออลล์ ขยายผลโครงการ ‘Licence to Clean’ เผยปี 2568 กำจัดขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาได้กว่า 52,000 ลิตร

แอกซ่าประกันภัยประกาศความสำเร็จในการขยายผลโครงการ "Licence to Clean" ร่วมกับมูลนิธิโอเชี่ยน ฟอร์ ออลล์ (Oceans For All Foundation) โดยในปี 2568 สามารถจัดเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งสิ้น 52,110 ลิตร เติบโตเกือบ 80% จากปี 2567
ความร่วมมือกันระหว่างแอกซ่าประกันภัย และมูลนิธิโอเชี่ยน ฟอร์ ออลล์ ภายใต้โครงการ Licence to Clean เริ่มต้นขึ้นในปี 2567 โดยนำเรือ LTC004 ล่องเรือเก็บขยะเป็นประจำทุกวันในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อรักษาทัศนียภาพที่สวยงามและส่งเสริมสุขภาวะของระบบนิเวศ โดยขยะที่รีไซเคิลได้จะถูกลำเลียงเข้าสู่กระบวนการจัดการรีไซเคิลอย่างเป็นระบบ และในปี 2568 แอกซ่าประกันภัยได้เพิ่มการสนับสนุนเรือลำที่สอง LTC 005 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส่งผลให้จัดเก็บขยะได้มากถึง 52,110 ลิตร โดยแบ่งอออกเป็นขยะรีไซเคิล 47.50%
เรือในโครงการ Licence to Clean เป็นนวัตกรรมเรือรักษ์โลกที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องระบบนิเวศทางน้ำโดยเฉพาะ ตัวเรือสร้างจากวัสดุ HDPE (High-Density Polyethylene) ที่รีไซเคิลได้ 100% สะท้อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนถึงการปฏิบัติงานจริง โดยขยะที่จัดเก็บจะถูกคัดแยกเป็นประจำทุกวันก่อนส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
มร. กิลโยม มิราโบว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผลสำเร็จในการเก็บขยะที่เพิ่มขึ้นเกือบ 80% ในปี 2568 สะท้อนให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือระหว่างแอกซ่าและมูลนิธิโอเชี่ยน ฟอร์ ออลล์ ที่มุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงที่วัดผลได้ในการต่อสู้กับขยะและมลพิษทางน้ำ เพื่อปกป้องระบบนิเวศที่ยั่งยืนสำหรับแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นหัวใจของกรุงเทพฯ และชุมชนริมน้ำนับล้านคน นี่คือสิ่งที่แอกซ่าเชื่อมั่น—การสร้างผลกระทบเชิงบวกที่วัดผลได้และยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"
