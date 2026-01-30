xs
xsm
sm
md
lg

พลังงานสะอาดเพื่อสังคม ‘ไทยออยล์’ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ให้ รพ.พนม เปลี่ยนค่าไฟเป็นอุปกรณ์การแพทย์ เพิ่มโอกาสในการรักษา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำหรับบางองค์กร “พลังงาน” อาจหมายถึงสินค้าหรือเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนเครื่องจักร แต่สำหรับ กลุ่มไทยออยล์ พลังงานคือรากฐานสำคัญของ “คุณภาพชีวิต”


ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ไทยออยล์ เลือกที่จะไม่ใช้เพียงงบประมาณในการแก้ปัญหา แต่เลือกใช้ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร นั่นคือ “ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมพลังงาน” มาสร้างประโยชน์คืนสู่สังคม ผ่านโครงการสำคัญที่ชื่อว่า “Sustainable Energy for Healthcare & Education” ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับพื้นที่ห่างไกล และในปี 2568 นี้ โครงการได้ขยายผลครั้งสำคัญสู่พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดตาก


“โรงพยาบาลพนม” หัวใจของชุมชนในหุบเขา

การเดินทางสู่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เต็มไปด้วยความท้าทายด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นภูเขาและมีฝนตกชุก ที่นี่คือที่ตั้งของ “โรงพยาบาลพนม” สถานพยาบาลที่เปรียบเสมือน “หัวใจของชุมชนในหุบเขา” เพราะต้องดูแลประชากรกว่า 40,000 คน และทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลด่านหน้าในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการถึง 6 ตำบล

ทว่าเบื้องหลังการช่วยชีวิต โรงพยาบาลต้องเผชิญภาระหนักอึ้งจากค่าไฟฟ้าที่สูงถึงปีละประมาณ 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณมหาศาลที่ควรถูกนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลมากกว่า


แก้โจทย์ยากด้วย “ความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมพลังงาน”

เมื่อ ไทยออยล์ เข้ามาสานต่อภารกิจ สิ่งที่ทำไม่ใช่เพียงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั่วไป แต่คือการระดมทีมวิศวกรลงพื้นที่ศึกษาปัญหาจริง ทีมงานพบว่าด้วยสภาพอากาศที่ฝนตกชุก และมีแสงแดดน้อยในบางช่วง จำเป็นต้องออกแบบระบบ Solar Cell แบบ On-Grid ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 78 กิโลวัตต์ ที่มีความพิเศษทางเทคนิค เพื่อให้คุ้มค่าและปลอดภัยที่สุด โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

เทคโนโลยีแผงประสิทธิภาพสูง: เลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์ชนิดพิเศษที่สามารถรองรับและกักเก็บพลังงานได้รวดเร็ว แม้ในช่วงเวลาที่มีแสงแดดน้อย


จัดการพลังงานด้วย Power Optimizer: นี่คือหัวใจสำคัญทางเทคนิค โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ Power Optimizer เพื่อช่วยบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด ช่วยลดการสูญเสียพลังงานในระบบ และที่สำคัญคือสามารถ รายงานความผิดปกติแบบอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน ได้ทันที ทำให้การดูแลรักษาเป็นเรื่องง่ายและแม่นยำ

ความปลอดภัยสูงสุดด้วย Rapid Shutdown: เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและผู้ป่วย ระบบนี้มาพร้อมฟังก์ชัน Rapid Shutdown ที่สามารถตัดวงจรไฟฟ้า (หยุดการจ่ายไฟฟ้า DC) ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

เปลี่ยนค่าไฟ เป็นอุปกรณ์การแพทย์

ความสำเร็จของระบบวิศวกรรมนี้ ไม่ได้วัดกันที่กิโลวัตต์ แต่วัดกันที่ “ชีวิต” ที่ได้รับการดูแลดีขึ้น เงินค่าไฟฟ้าที่โรงพยาบาลประหยัดได้ จะถูกนำไปจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน ได้แก่

เครื่องตรวจจอประสาทตา เพื่อตรวจภาวะเบาหวานขึ้นตา เพื่อคัดกรองและรักษาผู้ป่วยเบาหวานได้อย่างทันท่วงที


อุปกรณ์ล้างไต ซึ่งรองรับหน่วยล้างไตที่จะเปิดให้บริการ เพื่อลดภาระผู้ป่วยที่ต้องเดินทางไกล

สนับสนุน “ธนาคารอุปกรณ์” เพื่อเสริมศักยภาพในการให้ยืม เตียงผู้ป่วย, เตียงผู้พิการ, รถเข็น, ถังออกซิเจน และเบาะลม ให้ประชาชนนำกลับไปดูแลผู้ป่วยต่อที่บ้าน

ส่งต่อแสงสว่างสู่พื้นที่ชายแดน

ภารกิจของ ไทยออยล์ ในปี 2568 ไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่สุราษฎร์ธานี แต่ยังขยายแสงสว่างแห่งโอกาสไปยังพื้นที่ห่างไกลใน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อีก 6 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (รร.ตชด.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ได้แก่


1. รร.ตชด.บ้านเลตองคุ (Off-Grid 8.82 kW)

2. รร.ตชด.บ้านแม่จันทะ (Off-Grid 5.04 kW)

3. รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ จังหวัดตาก) (Off-Grid 7.56 kW)

4. รร.ตชด.บ้านแม่กลองคี (On-Grid 12.60 kW)

5. รพ.สต.บ้านนุโพ (Off-Grid 5.04 kW)

6. รพ.สต.บ้านหม่องกั๊วะ (Off-Grid 5.04 kW)

ทั้งหมดนี้คือบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นของ ไทยออยล์ ที่จะยังคงเดินหน้าใช้ความรู้เพื่อสังคม สานต่อวิสัยทัศน์ “Empowering Human Life through Sustainable Energy and Chemicals” (สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน) ให้พลังงานเป็นมากกว่าแค่กระแสไฟฟ้า แต่เป็นพลังที่ช่วยต่อลมหายใจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างแท้จริง
พลังงานสะอาดเพื่อสังคม ‘ไทยออยล์’ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ให้ รพ.พนม เปลี่ยนค่าไฟเป็นอุปกรณ์การแพทย์ เพิ่มโอกาสในการรักษา
พลังงานสะอาดเพื่อสังคม ‘ไทยออยล์’ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ให้ รพ.พนม เปลี่ยนค่าไฟเป็นอุปกรณ์การแพทย์ เพิ่มโอกาสในการรักษา
พลังงานสะอาดเพื่อสังคม ‘ไทยออยล์’ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ให้ รพ.พนม เปลี่ยนค่าไฟเป็นอุปกรณ์การแพทย์ เพิ่มโอกาสในการรักษา
พลังงานสะอาดเพื่อสังคม ‘ไทยออยล์’ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ให้ รพ.พนม เปลี่ยนค่าไฟเป็นอุปกรณ์การแพทย์ เพิ่มโอกาสในการรักษา
พลังงานสะอาดเพื่อสังคม ‘ไทยออยล์’ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ให้ รพ.พนม เปลี่ยนค่าไฟเป็นอุปกรณ์การแพทย์ เพิ่มโอกาสในการรักษา
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น