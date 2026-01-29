2 - 4 ก.พ. 69 ชวนอุดหนุนดอกป๊อปปี้ ดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก ที่ศูนย์การค้าแพลทินัม

ศูนย์การค้าแพลทินัม ขอเชิญร่วมสนับสนุนกิจกรรมจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี้) ในโอกาสสัปดาห์ดอกป๊อปปี้บานวันทหารผ่านศึก โดย มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2569 ณ บริเวณ ด้านหน้าทางเข้า ศูนย์การค้าแพลทินัม โซน 1
โดยในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น. ได้รับเกียรติจากคุณหญิงทรงสมร คชเสนี กรรมการจัดการ และเหรัญญิก มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ เยี่ยมชมบูธกิจกรรมจำหน่ายดอกป๊อปปี้
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนบริจาคเงิน ซื้อดอกป๊อปปี้ ในราคา 20 บาท เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เสียสละปกป้องประเทศชาติ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ประดับดอกป๊อปปี้ที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ อาทิ กระเช้าดอกไม้ แจกัน แก้วน้ำ กระติกน้ำ กระเป๋าผ้าลายดอกป๊อปปี้ และของที่ระลึกอื่น ๆ ที่น่าสนใจ อีกมากมายให้เลือกสรร