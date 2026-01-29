บอร์ด รฟท.ไฟเขียว "ยูนิคฯ" ก่อสร้าง "สายสีแดง" 2 สัญญา วงเงินกว่า 2.07 หมื่นล้านบาท เล็งปรับเพิ่มค่าประกันภัยบุคคลที่ 3

บอร์ด รฟท.อนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างรถไฟสายสีแดงต่อขยาย “ยูนิคฯ” มาวิน รวบหมด 2 สัญญา วงเงินรวม 2.07 หมื่นล้านบาท เผยบิ๊กรับเหมา 4 รายยื่นราคาเฉือนกันไม่ถึง 10 ล้านบาท คาดลงนามก่อสร้างปีนี้ พร้อมเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและเพิ่มประกันภัยบุคคลที่ 3 ล้อมคอกเหตุร้ายแรง
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. ครั้งที่ 2 /2569 วันที่ 29 ม.ค. 2569 ที่มี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร เป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม 2 เส้นทาง และอนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย-กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี โดยผลการประมูล กิจการร่วมค้า ยูที (บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งฯ กับ บริษัท ทรัสตี้ คอนสตรัคชั่น จำกัด) เสนอราคาต่ำสุดที่ 14,720 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง 9.7 ล้านบาท โดยราคากลางกำหนดไว้จำนวน 14,729.70 ล้านบาท
และอนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อนุมัติสั่งจ้าง บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ ที่เสนอราคาต่ำสุดอยู่ที่ 6,057 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว) ต่ำกว่าราคากลาง 7.96 ล้านบาท โดยราคากลางกำหนดไว้จำนวน 6,064.96 ล้านบาท
สำหรับขั้นตอนต่อไป เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องผูกพันงบประมาณ การรถไฟฯ จะทำเรื่องเสนอไปที่สำนักบริหารหนี้สาธารณ (สบน.) เพื่อปรับแผนหนี้สาธารณะและเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ซึ่งต้องรอคำตอบจาก สบน.ว่าจะเสนอ ครม.รักษาการพิจารณา หรือต้องรอรัฐบาลใหม่ ในส่วนของการรถไฟฯ จะดำเนินการตรวจสอบร่างเอกสารสัญญาของทั้งสองโครงการ เมื่อขั้นตอนครบถ้วนก็สามารถลงนามสัญญาได้ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปีนี้ ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือน มีนาคม 2572
นายอนันต์กล่าวว่า จากกรณีที่เกิดเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟไทย-จีน ที่สีคิ้ว การรถไฟฯได้มีการพิจารณาเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้าง รถไฟสายสีแดง ทั้ง 2 โครงการให้เข้มงวดทั้งการควบคุมงาน ผู้รับจ้าง ให้มากขึ้น และจะติดตั้ง CCTV และเซ็นเซอร์ กับเครน LG
อย่างไรก็ตาม สัญญาก่อสร้างรถไฟสายสีแดง 2 โครงการ ใช้สัญญามาตรฐานที่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบมาแล้ว ดังนั้น จะมีการพิจารณาเพิ่ม จะยังสามารถดำเนินการในส่วนของการประกันภัย ซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่ผู้รับจ้างจะเสนอแผนก่อน ลงนามสัญญา โดยหลักการสัญญาตามปกติ จะมีการประกันภัยโครงการและครอบคลุมบุคคลที่ 3 โดยรวม ไม่ระบุเจาะจง ดังนั้น การรถไฟฯ จะเพิ่มเติมรายละเอียดของการประกันภัยบุคคลที่ 3 ในส่วนที่เป็นผู้โดยสารรถไฟ เพื่อให้เกิดความชัดเจน โดยอ้างอิงตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางราง ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 29 มี.ค. 2569 และจะหารือกับกรมการขนส่งทางราง เพื่อกำหนดวงเงินคุ้มครองที่เหมาะสมด้วย
“ในส่วนของแนวเส้นทางรถไฟสายสีแดง ทั้ง 2 เส้นทางจะใช้พื้นที่ก่อสร้างด้านข้างของทางรถไฟปัจจุบันไม่มีโครงสร้างที่คร่อมทางรถไฟ เหมือนรถไฟไทย-จีน ที่สีคิ้ว จะมีเพียงการก่อสร้างทางกลับรถยนต์แบบ Over Pass บ้างในบางจุด”
@ยูนิคฯ ไม่ลดราคา ระบุ ค่าแรง-วัสดุเพิ่ม กระทบต้นทุน
รายงานข่าวแจ้งว่า คณะกรรมการประกวดราคาฯ ได้มีการเจรจาต่อรองเพิ่มเติม โดยกิจการร่วมค้า ยูที และ บริษัท ยูนิคฯ ยืนยันราคาตามที่ยื่นเสนอ โดยระบุเหตุผลที่ไม่สามารถปรับลดราคาลงได้อีก เนื่องจากราคาวัสุดก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นมาก เช่น วัสดุถมคันทาง งานราง และงานระบบอาณัติสัญญาณ รวมถึงได้รับผลกระทบจากค่าแรงงานที่มีการปรับเพิ่มขึ้น
สำหรับโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย-กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี ระยะทาง 20.50 กม.โครงสร้างทางเป็นทางยกระดับ 6.67 กม. และทางระดับดิน 13.83 กม. มีสถานี 9 แห่ง ประกอบด้วย สถานีศิริราช สถานีบางขุนนนท์ สถานีตลาดน้ำตลิ่งชัน สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย-กฟผ. สถานีบ้านฉิมพลี สถานีกาญจนาภิเษก สถานีศาลาธรรมสพน์ และสถานีศาลายา พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตที่ดินของการรถไฟฯ ทั้งหมดไม่มีการเวนคืนที่ดินแต่อย่างใด มีระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน
ส่วนโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระยะทาง 8.84 กม. ลักษณะโครงสร้างทางเป็นทางระดับดินทั้งหมด ก่อสร้างทางใหม่ 2 ทาง ความกว้างราง 1.00 เมตร มีสถานี 4 แห่ง ประกอบด้วย สถานีคลองหนึ่ง สถานีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถานีเชียงราก และสถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน
สำหรับพื้นที่ก่อสร้างส่วนใหญ่อยู่ในเขตที่ดินของการรถไฟฯ และมีพื้นที่ที่ต้องเวนคืนเพิ่มเติมบางส่วนเพื่อก่อสร้างสถานีและถนนทางเข้า-ออกบริเวณสถานี รวมพื้นที่เวนคืนประมาณ 14 ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินฯ เสนอเรื่องไปที่สคร.เพื่อเตรียมเสนอครม.แล้ว
@เปิดราคารับเหมา เสนอเฉือนกันไม่ถึง 10 ล้านบาท
รายงานข่าวแจ้งว่า การประมูลรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา มีราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน 14,729.70 ล้านบาท กำหนดเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2568 มีผู้ยื่นเสนอราคาจำนวน 4 ราย ได้แก่
- กิจการร่วมค้า ยูที (บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งฯ กับ บริษัท ทรัสตี้ คอนสตรัคชั่น จำกัด) เสนอราคา 14,720 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 9.70 ล้านบาท
- บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 14,728.5 ล้านบาท
- บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 14,729 ล้านบาท
- บริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 14,729.7 ล้านบาท
โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ราคากลาง 6,064.96 ล้านบาท มีผู้รับเหมายื่นเสนอราคา 5 ราย ได้แก่
- บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ เสนอราคา 6,057 ล้านบาทต่ำกว่าราคากลาง 7.96 ล้านบาท
- บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 6,064 ล้านบาท
- บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 6,064.9 ล้านบาท
- บริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 6,064.96 ล้านบาท
- บริษัท เอ.เอส.แอสโซซอเอส เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด เสนอราคา 6,240 ล้านบาท