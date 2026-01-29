ทักษะและขีดความสามารถในการแข่งขันจาก World Economic Forum 2026

หลังจากการประชุม World Economic Forum 2026 ที่เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส ที่คุณมาย เสาวคนธ์ ศิรกิดากร ประธานบริหาร สถาบัน Talent Transformer สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ ให้ความเห็นว่า เทรนด์หลักของโลกใหม่เป็นความย้อนแย้งระหว่างเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดกับความเปราะบางของระเบียบโลกเดิม
ทุกๆมิติ ทุกๆการสนทนา ล้วนน่าตื่นใจตามธีม “ A Spirit of Dialogue” ส่วนมิติด้านบุคลากร ทุกภาคส่วนล้วนเห็นตรงกันว่ากำลังเผชิญกับการถาโถมของ AI Tsunami ที่ IMF คาดการณ์ว่าคนทำงานไม่น้อยกว่า 60% จะได้รับผลกระทบแน่นอน ซึ่งทักษะที่จะเป็นร่มชูชีพให้คนทำงานและองค์กร “จำเป็น” ต้องมีโดยเร่งด่วน คือ
1.AI Literacy & prompt engineering ไม่เพียงออกคำสั่งได้ แต่ต้องเข้าใจตรรกะของ AI และกำกับให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ เพื่อเข้าถึงความต้องการและลดเวลาสูญเปล่าได้มหาศาล
2. Analytical thinking & innovation ความคิดวิเคราะห์เชิงลึกและการริเริ่มสิ่งใหม่ AI เก่งเรื่องการประมวลผลข้อมูลเก่า แต่คนไทยเราเก่งเรื่อง "การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า" และ "ความเข้าใจบริบททางสังคมและพฤติกรรมมนุษย์” ซึ่งมีศักยภาพที่เราจะสร้างนวัตกรรมในภาคบริการและประสบการณ์ที่ตรึงใจ
3.Human Centric Skills ทักษะในด้าน Soft skills กลับกลายเป็น Hard Asset ในโลกดิจิตัล ลูกค้า คู่ค้า ล้วนต้องการความเข้าใจ การสื่อสารที่ลึกซึ้ง และประสบการณ์ที่ประทับใจเกินกว่า AI จะทำได้ ในบริบทของธุรกิจไทย ทักษะนี้ถือเป็นจุดแข็งและจุดขายที่ยากจะเลียนแบบ สามารถเปลี่ยนเกมส์การแข่งขันด้วยราคา เป็นแข่งกันที่คุณค่าและประสบการณ์
การพัฒนาทักษะ ทั้งทางด้าน High tech และ High touch เป็นการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันที่ทรงพลังที่สุด เพราะธุรกิจที่จะอยู่รอดและเติบโตได้ในระเบียบโลกใหม่ คือ ธุรกิจที่มีบุคลากรที่สามารถปรับตัวให้พร้อมได้ในวิกฤตินับแต่วันนี้