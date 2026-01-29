CAAT เรียกชี้แจงด่วน! ปมสายการบินแอร์เอเชีย ทิ้งผู้โดยสารตกค้างบนรถบัส

CAAT เรียก สายการบินแอร์เอเชีย ชี้แจงกรณี ปัญหาการสื่อสาร ของเที่ยวบิน FD3116 ทำผู้โดยสารตกค้างบนรถบัส เพื่อประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT เปิดเผยว่า CAATได้รับทราบกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเที่ยวบิน FD3116 ของสายการบินแอร์เอเชีย เส้นทางท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งทำการบินเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2569 กรณีมีผู้โดยสารตกค้างจากกระบวนการรับ–ส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารผู้โดยสารและอากาศยาน ส่งผลให้เที่ยวบินออกเดินทางล่าช้ากว่ากำหนด
โดย CAAT ได้เรียกให้สายการบินแอร์เอเชียเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะประเด็นด้านการประสานงานและการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขั้นตอนการตรวจสอบความครบถ้วนของผู้โดยสารก่อนทำการบิน เพื่อประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและการให้บริการผู้โดยสารตามที่กำหนด