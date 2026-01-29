"บขส. -ไทย สมายล์ บัส” บริการรถเมล์ไฟฟ้า 8 เส้นทาง เชื่อมต่อสถานีขนส่งฯ “หมอชิต 2”

“บขส. จับมือ ไทย สมายล์ บัส” ให้บริการรถเมล์ไฟฟ้า เชื่อมต่อสถานีขนส่งฯ “หมอชิต 2” จำนวน
8 เส้นทาง เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ผู้โดยสาร และลดฝุ่น PM 2.5
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. ร่วมกับ บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (TSB) ยกระดับบริการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนเกิดการเดินทางเชื่อมต่อที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และไร้รอยต่อ
โดยตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2569 เป็นต้นไป รถโดยสารไฟฟ้า (EV ) ของ ไทย สมายล์ บัส จะให้บริการรับผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสาร บขส. และรถร่วมฯ ณ จุดที่พักคอยรถเมล์ บริเวณข้างเสาธง อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 จำนวน 8 เส้นทาง โดยให้บริการตลอดทั้งวัน
นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้เกิดความสะดวกสบาย ความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนที่ต้องการเดินทางเป็นอย่างมาก โดย TSB จะนำรถเมล์เข้าจอดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ จุดพักคอยรถเมล์ บริเวณข้างเสาธง อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 ตั้งแต่วันนี้ (29 มกราคม 2569) เป็นต้นไป ซึ่งจะช่วยให้ผู้โดยสารที่ต้องการเดินเข้า-ออกต่างจังหวัด สามารถลงใช้บริการต่อรถ บขส. หรือรถเมล์ไฟฟ้าได้อย่างไร้รอยต่อ โดยไม่ต้องเดินออกไปนอกสถานีที่อาจเกิดอุบัติเหตุหรือความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการได้
โดยรถเมล์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดของ TSB ทั้งหมด 8 เส้นทาง จะหมุนเวียนเข้ารับผู้โดยสารที่ป้ายรถเมล์ดังกล่าวตลอดทั้งวัน
ได้แก่
สาย 2-48 (122) แฮปปี้แลนด์ - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)
สาย 3-45 (77) พระราม 3 - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)
สาย 4-49 (170) บรมราชชนนี - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)
สาย 2-16 (104) ท่าเรือปากเกร็ด - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)
สาย 1-6 (52) ท่าเรือปากเกร็ด - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)
สาย 1-56 (517X) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
สาย 4-29E (529E) แสมดำ - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) (ทางด่วน)
สาย S6 (555) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
(ทางด่วน)
อย่างไรก็ตาม บขส. พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ เพื่อลดการปล่อยมลพิษทางอากาศทางภาคคมนาคม และลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม