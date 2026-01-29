บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระพุทธลีลาปางประทานพร และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กร สำนักงานใหม่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2569 ณ บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด (สาขาศิริเกษม ซอย 7) ได้จัดพิธีมงคลสำคัญ ได้แก่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ องค์พระพุทธลีลาประธานพร และ พิธีบวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบตามขนบธรรมเนียมทางพระพุทธศาสนา
พิธีดังกล่าว เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า เริ่มด้วยพิธีพราหม์ ร่วมทำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนองค์กรโดยรวม ต่อด้วยพิธีฆงส์ โดยมีพระเกจิอาจารย์นั่งปรก 5 รูป และพระสงฆ์ 39 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และประกอบพิธีบวงสรวงตามลำดับขั้นตอนอย่างถูกต้องตามประเพณี
ภายในงานมีผู้บริหาร นำโดย คุณเก่ง ธีระพงศ์ ระบือธรรม ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด พร้อมแขกผู้มีเกียรติ และพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีด้วยความเคารพ ศรัทธาโดยพร้อมเพรียง หลังเสร็จสิ้นพิธี บริษัทฯ ได้จัด กิจกรรมแจกโรงทาน จำนวน มากกว่า 300 ชุด แก่ประชาชนที่มาร่วม เพื่อเป็นการแบ่งปันและสร้างกุศลร่วมกัน
การจัดพิธีในครั้งนี้ สะท้อนถึงแนวคิดของ บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ที่ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่คุณธรรม ศีลธรรม และการตอบแทนสังคม พร้อมมุ่งสร้างองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
คุณธีระพงศ์ ระบือธรรม ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด กล่าวว่า
“วันนี้ถือเป็นวันอันเป็นมงคลและมีความหมายอย่างยิ่ง สำหรับบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ที่พวกเราทุกคนได้ร่วมกันเปิดสำนักงานแห่งใหม่ ณ สาขาศิริเกษม สำนักงานแห่งนี้ มิได้เป็นเพียงสถานที่ทำงาน แต่ถูกออกแบบและตั้งใจให้เป็นศูนย์กลางสำคัญ
สำหรับการทำงานของทีมไอที และทีมการบริหารจัดการคลังสินค้า บริษัทฯ เตรียมความพร้อมขององค์กรสู่อนาคต ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่นี่จะเป็นพื้นที่สำหรับการสื่อสารการถ่ายทอดภาพลักษณ์ และการขับเคลื่อนโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ของบริษัท
คุณธีระพงศ์ ยังกล่าวอีกว่า บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตลอระยะเวลากว่า 20 ปี เราเติบโตขึ้นมาได้ด้วยโอกาสจากสังคมไทย จากแผ่นดินไทย และจากพี่น้องคนไทย วันนี้ เมื่อเรามีความพร้อมมากขึ้น เราจึงตั้งใจที่จะสร้างผลงาน และส่งคืนคุณค่ากลับไปสู่สังคม โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทย ผู้ขาดโอกาส ได้มีส่วนร่วมได้มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้ยืนหยัดอย่างภาคภูมิใจบนผืนแผ่นดินไทย
สำนักงานศิริเกษมแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางของการให้ ของการพัฒนาและของการสร้างบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า คู่ค้า และสังคม ที่สำคัญที่สุด เราอยากให้สังคมได้รับรู้ว่า เบื้องหลังการเติบโตของหงส์ไทยไม่ได้มีเพียงตัวเลขทางธุรกิจแต่มี ‘หัวใจ’มีความจริงใจ และมีความตั้งใจที่จะเดินไปข้างหน้าพร้อมดูแลผู้คนและสังคมไปด้วยกัน
ในนามของบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ผมขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุน และขอให้สำนักงานแห่งใหม่นี้ เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดี ๆความเจริญ ความมั่นคงและประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืนตลอดไปครับ”