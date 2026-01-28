เดอะ นาคา ไอแลนด์ ภูเก็ต นำเสนอประสบการณ์การพักผ่อนเหนือระดับที่ผสมผสานความงดงามของธรรมชาติเข้ากับการดูแลสุขภาพอย่างสมดุล

The Luxury Collection รีสอร์ท ในเครือแมริออท เชิญชวนคู่รักและครอบครัวดื่มด่ำช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนและการสานสายสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรมเชิงประสบการณ์ที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน ทั้งการสัมผัสเสน่ห์วิถีท้องถิ่นและกิจกรรมเพื่อการผ่อนคลายและดูแลตนเองอย่างสมดุล เติมเต็มทั้งร่างกาย จิตใจ และความรู้สึกจากภายใน
ภูเก็ต ประเทศไทย – เดอะ นาคาไอแลนด์, อะ ลักซ์ชัวรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ทแอนด์สปา ภูเก็ต (The Naka Island, a Luxury Collection Resort & Spa, Phuket) รีสอร์ทระดับห้าดาวบนเกาะส่วนตัวอันเงียบสงบกลางทะเลอันดามัน ขอเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสความหรูหราและบรรยากาศแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริง ผ่านกิจกรรมที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้เข้าพักได้ผ่อนคลาย เติมพลัง และสานความสัมพันธ์อันงดงามกับคนที่คุณรัก พร้อมการันตีคุณภาพด้วยรางวัล 1 MICHELIN Key อันทรงเกียรติ
สัมผัสเสน่ห์แห่งท้องทะเลอันดามันผ่านกิจกรรมทางน้ำ
ผู้ที่รักกิจกรรมกลางแจ้งสามารถออกสำรวจแนวชายฝั่งด้วยการพายเรือคายัคหรือแพดเดิลบอร์ด สัมผัสละอองคลื่นและความสวยงามของทัศนียภาพรอบเกาะ นอกจากนี้ ยังมีทริปท่องเที่ยวสู่หมู่เกาะในอ่าวพังงาและทะเลอันดามัน อาทิ อ่าวมาหยา อันโด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง The Beach และเกาะเจมส์บอนด์ พร้อมกับการว่ายน้ำและดำน้ำตื้นท่ามกลางท้องทะเลใสเป็นประกายระยิบระยับเมื่อกระทบแสงอาทิตย์
เส้นทางแห่งการผ่อนคลาย ที่นำพาความสมดุลกลับคืนจากภายในสู่ภายนอก
เวลเนส (wellness) คือหัวใจสำคัญของการใช้ชีวิตบนเดอะ นาคา ไอแลนด์ ภูเก็ต ผู้เข้าพักสามารถร่วมกิจกรรมโยคะประจำวัน คลาสมวยไทยเพิ่มความแข็งแกร่ง หรือกิจกรรมการบำบัดด้วยเสียง (Singing Bowl Meditation) ที่ช่วยการฟื้นฟูอย่างลึกล้ำ ทุกๆกิจกรรมได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ ผสานเทคนิคดั้งเดิมเข้ากับแนวคิดสุขภาพแบบร่วมสมัยเพื่อสร้างสุขภาพดีแบบองค์รวม นอกจากนี้ Spa Naka โฉมใหม่ Spa Naka by HARNN ยังพร้อมมอบทรีตเมนต์ผ่อนคลายสไตล์เอเชีย ภายในพื้นที่แห่งการบำบัดที่เงียบสงบ ประกอบด้วยห้องทรีตเมนต์ ห้องซาวน่า ห้องอบไอน้ำ และห้องน้ำแข็งคืนความสดชื่น ท่ามกลางธรรมชาติเพื่อสร้างความสมดุลของร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของรีสอร์ทยังเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่ชายหาดทรายนุ่มละเอียดและผืนน้ำทะเลที่สะท้อนประกายระยิบระยับก็เหมาะสำหรับการเดินเล่น นั่งพักผ่อน หรือเล่นน้ำ ท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามของเกาะนาคาใหญ่
สัมผัสวิถีชีวิตบนเกาะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง
สำหรับผู้ที่ปรารถนาจะสัมผัสอัตลักษณ์แห่งวิถีชีวิตของเกาะนาคาใหญ่อย่างลึกซึ้ง รีสอร์ทได้รังสรรค์กิจกรรมเชิงประสบการณ์ขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อถ่ายทอดเสน่ห์และตัวตนของเกาะอย่างแท้จริง เริ่มต้นการเดินทางด้วยกิจกรรม Mindful Garden Journey at Naka ที่จะพาผู้เข้าพักเรียนรู้เรื่องราวของสมุนไพร ผลไม้เมืองร้อน และพรรณไม้พื้นถิ่น ซึ่งล้วนเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการสร้างสรรค์เมนูอาหารอันประณีตและแนวคิดการดูแลตนเองของรีสอร์ท
นอกจากนี้ ผู้ที่หลงใหลในธรรมชาติยังสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมดูนก ท่ามกลางระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์ของเกาะ ที่เปิดโอกาสให้ได้พบเห็นและเรียนรู้เรื่องราวของนกมากกว่า 57 สายพันธุ์ ช่วงเวลาแห่งความรื่นรมย์และการค้นพบนี้ ช่วยเชื่อมโยงผู้มาเยือนเข้ากับธรรมชาติได้อย่างแนบแน่นและมีความหมาย
ประสบการณ์สำหรับครอบครัว เติมแรงบันดาลใจทุกช่วงวัย
เดอะ นาคา ไอแลนด์ ภูเก็ต ให้ความสำคัญกับช่วงเวลาอันมีค่าของครอบครัว ผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเด็ก ผสานความสนุกสนานเข้ากับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจธรรมชาติ กิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการ หรือกิจกรรมเชิงโต้ตอบที่ช่วยปลูกฝังความอยากรู้อยากเห็น ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น และจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เก็บเกี่ยวทั้งความสุข ความรู้ และประสบการณ์อันทรงคุณค่า
ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนสำหรับคู่รัก วันหยุดของครอบครัว หรือการเดินทางคนเดียวเพื่อดูแลร่างกายและจิตใจ เดอะ นาคา ไอแลนด์ ภูเก็ต พร้อมมอบช่วงเวลาแห่งความหมายและการพักผ่อนอย่างแท้จริงบนเกาะส่วนตัว
เดอะ นาคา ไอแลนด์ ภูเก็ต รีสอร์ตแห่งเดียวบนเกาะนาคาใหญ่ อัญมณีแห่งทะเลอันดามัน คือจุดหมายปลายทางที่ผสานความเป็นส่วนตัว ความผ่อนคลาย และการผจญภัยไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน รีสอร์ทประกอบด้วยห้องพัก ห้องสวีท และพูลวิลล่ารวม 90 ห้อง พร้อมบริการด้านการดูแลตนเองและอาหารชั้นนำ กิจกรรมที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน รวมถึงทริปท่องเที่ยวสู่หมู่เกาะใกล้เคียง โอเอซิสบนเกาะส่วนตัวแห่งนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหลีกหนีความวุ่นวาย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางคนเดียว ทริปพักผ่อนของครอบครัว ช่วงเวลาโรแมนติก การเฉลิมฉลองงานแต่งงานในฝัน หรือฮันนีมูน ด้วยคุณภาพและประสบการณ์อันโดดเด่น เดอะ นาคา ไอแลนด์ ภูเก็ต จึงได้รับการยกย่องด้วยรางวัล MICHELIN Key ประจำปี 2568
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เดอะ นาคาไอแลนด์, อะ ลักซ์ชัวรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ทแอนด์สปา ภูเก็ตโทร. +66 (0) 76 371 400 อีเมล์: naka.reservations@luxurycollection.com
ช่องทางออนไลน์:
เว็บไซต์:www.marriott.com/en-us/hotels/pyxlc-the-naka-island-a-luxury-collection-resort-and-spa-phuket/overview
Facebook: www.facebook.com/thenakaisland
Instagram: www.instagram.com/nakaislandphuket
Line Official: lin.ee/6wOs1Rw