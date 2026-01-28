ปตท.รับมอบ LNG สัญญาระยะยาวจากสหรัฐฯ

วันนี้ (28 มกราคม 2569) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำโดย นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น ปตท. และ นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท. พร้อมด้วย Mr. Anatol Feygin, Chief Commercial Officer บริษัท Cheniere Energy Inc. ผู้ผลิตและส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Sean O’Neill เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมพิธีรับมอบ LNG เที่ยวเรือปฐมฤกษ์จากสหรัฐอเมริกาสู่ประเทศไทยภายใต้สัญญาระยะยาว ปริมาณ 1 ล้านตันต่อปี เป็นระยะเวลา 15 ปี ซึ่งดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
การนำเข้า LNG โดยตรงจากผู้ผลิตในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศในระยะยาว เพิ่มความสามารถในการจัดหาพลังงานจากหลากหลายแหล่งผลิต นอกเหนือจากภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชีย บริหารความเสี่ยงด้านต้นทุนพลังงานจากความผันผวนของราคาในตลาดโลก รองรับความต้องการใช้พลังงานภาคไฟฟ้า อุตสาหกรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สะท้อนความมุ่งมั่นในการตอบโจทย์มิติพลังงาน 3 ด้าน (Energy Trilemma) ได้แก่ ความมั่นคงทางพลังงาน (Security) ความเป็นธรรมในการเข้าถึงพลังงาน (Affordability) และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Sustainability)
ปตท. มุ่งมั่นดำเนินภารกิจในการจัดหาและบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน