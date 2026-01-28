สตาร์ปริ๊นท์ ร่วมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชน ผ่านการพัฒนาการศึกษา และสาธารณสุข

บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ระหว่างวันที่ 23–25 มกราคม 2569 ณ โรงเรียนบ้านประสุข และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุขอย่างยั่งยืน
การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการปรับปรุงและทาสีอาคารอเนกประสงค์ รวมถึงการปรับปรุงทาสีตีเส้นสนามกีฬาของโรงเรียน เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย และเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของนักเรียน ครู และชุมชนโดยรอบ พร้อมกันนี้ ได้จัดกิจกรรมสอนวิชาคอมพิวเตอร์แก่เยาวชน เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านประสุข เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างเหมาะสม อีกทั้งได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เตียงผู้ป่วย และวีลแชร์ ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสุข เพื่อเสริมศักยภาพในการให้บริการด้านสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
การจัดกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง