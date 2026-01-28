ศึกใหญ่แห่งปี! “Aura Sports Day 2026 ศึก ศักดิ์ สวย” เมื่อ Aura Bangkok Clinic ประชันกับ Aura Xpress Clinic ในงานกีฬาสี

“Aura Sports Day 2026” กีฬาสีที่ปังที่สุด จุดทุกกระแส รวมตัวแม่จาก Aura Bangkok Clinic โดยแม่ทัพโยชิ และตัวลูกสุดจี๊ดจาก Aura Xpress Clinic โดยแม่ทัพพั้นรักแมว มาประชันความสวย พร้อมด้วยอินฟลูแถวหน้า ไอดอลตัวท็อป ยูทูปช่องดังกว่า 100 ชีวิต
เปิดฉากสุดอลัง เขย่าความปังทุกแพลตฟอร์ม กับงานกีฬาสี Aura Sports Day 2026 ศึก ศักดิ์ สวย โดยสองคลินิกหัวแถวแห่งวงการความงาม Aura Bangkok Clinic และ Aura Xpress Clinic ขนความสนุก ทุ่มสุดตัวเพื่อขอบคุณลูกค้าและแฟน ๆ ยกทัพความมันส์จากทั้งวงการมาเกือบ 100 ชีวิต ทั้งดารา อินฟลูและยูทูปเบอร์ ดาวTiktok ระดับประเทศ แบ่งทีมมาประชันความสวยความหล่อกันเต็มที่ งานนี้เข้าฟรี! แถมมีของรางวัลกลับบ้านอีกเพียบ
ทีมแรก สีฟ้า Aqua Blue นำทีมโดย โยชิ รินรดา ธุรพันธ์ Presenter Aura Bangkok Clinic ดวลกับ สีชมพู Pinkxie Xpress กัปตันทีมคือ พั้นรักแมว พันธิตา บุญชวน Presenter Aura Xpress Clinic พร้อมด้วยอินฟลูแถวหน้า ไอดอลตัวท็อป ยูทูปช่องดัง ทั้งสองทีมตบเท้าเข้าร่วมเดินพาเหรด อวดหน้าสวย ผิวใส และลงแข่งขันกีฬาสุดท้าทายกว่า 4 ชนิด ปิดท้ายด้วยเวทีมอบเหรียญรางวัล โดยทีมที่คว้าชัยชนะ คือทีมสีชมพู Pinkxie Xpress งานนี้คุณบรีม พรกมล เพชรดาษดา Chief Marketing Officer – Aura Bangkok Clinic & Aura Xpress Clinic มาร่วมมอบรางวัลให้กับทีมผู้ชนะในปีนี้ด้วย งานนี้ นอกจากการเชียร์กีฬามันส์ ๆ และกิจกรรมที่อัดแน่นตลอดทั้งวัน ยังมีบูทกิจกรรมจากสปอนเซอร์ทั้ง 4 เจ้า ได้แก่ Ultraformer III, Nabota, Jovelook, Picocare Majesty ให้แฟนคลับได้ร่วมสนุก ชิงรางวัลอีกมากมาย นอกจากแฟนคลับจะได้เข้างานฟรี เชียร์ทีมที่ชอบ เติมพลังด้วย Food Support จากนักล่าหมูกระทะและ Shinkanzen Sushi ยังได้ของรางวัลและของที่ระลึกจากงาน ติดไม้ติดมือกลับบ้านกันทุกคน
เรียกว่ากีฬาสีในครั้งนี้ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ จนวงการความงามต้องสะเทือน เพราะกระแสงานกีฬาสีออร่า ถูกพูดถึงตั้งแต่งานยังไม่เริ่ม โดยมี Hashtag หลักคือ #กีฬาสีออร่า ที่กลายเป็นไวรัลบนแพลตฟอร์ม Instagram, Tiktok, X, และ Facebook Engagement ทะลุ 10,000,000 Views ภายใน 12 ชั่วโมง งานนี้ออร่าดึงพาร์ทเนอร์บริษัทยาที่หาตัวจับยากกว่า 4 บริษัท เป็นการการันตีว่าเป็นคลินิกที่นำเข้ายาแท้จากบริษัทพาร์ทเนอร์โดยตรง มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความสวยครองสนาม เปิดการมองเห็นให้แบรนด์ได้อย่างทั่วถึง โดยการโปรโมททางออนไลน์ทุกช่องทาง ในวันงานมีการ Live ถ่ายทอดบรรยากาศการแข่งขันแบบช็อตต่อช็อต บนช่องทาง Tiktok Aura XpressClinic และ Facebook Aura Bangkok Clinic มียอดคนดูรวมทั้งสองช่องทางทะลุ 10,000 คน กระแสตอบรับหลังจบงาน ยิ่งการันตีถึงความปังและความแปลกใหม่ที่ยังไม่มีคลินิกไหนทำ จนถือว่างาน Aura Sports Day 2026 เป็นแคมเปญปังตั้งแต่ต้นปี ที่ดึงทั้งความสวยและกีฬามาเจอกันได้อย่างลงตัว
ทั้งหมดนี้ เป็นบรรยากาศในงานส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะสนามจริงมีทั้งเสียงหัวเราะ เสียงเชียร์ดังกระหึ่มจากแฟน ๆ เบื้องหน้าของงานมีโมเมนต์น่ารัก ๆ ความสนุก ความประทับใจ และโมเมนต์ที่โชว์ให้เห็นสปิริตของนักกีฬา ขณะเดียวกันเบื้องหลังของงานนี้ยังสื่อให้เห็นถึงความตั้งใจของ Aura Bangkok Clinic และ Aura Xpress Clinic ที่เน้นสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับลูกค้า สร้าง Branding & Brand Awareness ในรูปแบบที่แตกต่าง ทำให้ออร่ายังคงเป็นแบรนด์ที่สดใหม่ สร้างสรรค์ ทันกระแส และกล้าทำในสิ่งที่แตกต่าง