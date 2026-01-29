TNI JOB FAIR 2026 มหกรรมนัดพบแรงงานเพื่อคนรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI:THAI-NICHI) จัดงาน TNI JOB FAIR 2026 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบกับบริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นและบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ครอบคลุมหลากหลายสายงาน ทั้งสายวิศวกรรม, IT, บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาเลือกตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ และความสนใจของตนเอง ขณะเดียวกันยังช่วยให้สถานประกอบการสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานนี้นับเป็นเวทีสำคัญในการเพิ่มโอกาสการเข้าสู่ตลาดแรงงานให้แก่นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI:THAI-NICHI) พร้อมเปิดโอกาสสู่การทำงานในองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
ด้วย “เครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่ง” ที่รวบรวมบริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นและบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยเข้าร่วมกว่า 70 บริษัท
พร้อม “โอกาสงานที่หลากหลาย” จากการเปิดรับสมัครตำแหน่งงานรวมกว่า 1,000 อัตรา ครอบคลุมหลายสายงาน ซึ่งตอบโจทย์ภาคธุรกิจในยุค Digital Transformation ที่ “มุ่งเน้นทักษะดิจิทัลและAI” ผนวกเข้ากับความต้องการแรงงานสาย Tech ซึ่งเป็นตลาดงานในปัจจุบันที่ต้องการบุคลากรผู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ที่เข้าใจระบบดิจิทัลและ AI
“ก้าวสู่ระดับสากล” และสามารถทำงานร่วมกับทีมต่างชาติได้ทันที โดยเปิดโอกาสพิเศษให้นักศึกษาได้สัมภาษณ์งานและรับโอกาสไป “ทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศโดยตรง”
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI:THAI-NICHI) มีจุดแข็งที่โดดเด่นคือ การเรียนการสอนแบบ "Monodzukuri" (จิตวิญญาณการสร้างสรรค์แบบญี่ปุ่น) ผสมผสานกับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การที่บริษัทญี่ปุ่นมารวมตัวกันเพื่อคัดเลือกนักศึกษาไปร่วมงานในทุกปี สะท้อนให้เห็นถึง ความเชื่อมั่นของบริษัทที่มีต่อนักศึกษาของ TNI ว่ามีทักษะทั้ง "Soft Skills" (วินัย, วัฒนธรรมญี่ปุ่น) และ "Hard Skills" (วิศวกรรม, IT, บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม และโลจิสติกส์) ที่เรียกว่า “ทักษะการทำงานแบบญี่ปุ่น” ล้วนถูกบ่มเพาะจากหลักสูตรการเรียนการสอนสไตล์ญี่ปุ่นอย่างเข้มข้น
ไม่เพียงเท่านั้นสถาบันยังสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ตั้งแต่ N5-N2 และการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการไปแลกเปลี่ยน เรียนต่อ และนำไปสู่การทำงานในอนาคต คนที่สื่อสารเก่งกว่ามักได้โอกาสก่อน เพราะสื่อสารดี มีชัยไปกว่าครึ่ง
นอกจากนี้ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI:THAI-NICHI) ยังเป็นหนึ่งใน 12 มหาวิทยาลัยของไทยที่ได้แต้มในการพิจารณาวีซ่าพิเศษ เมื่อมาทำงานในญี่ปุ่น โดยนักศึกษาของสถาบันที่ได้เข้าทำงานในประเทศญี่ปุ่น จะได้รับแต้มเพิ่มอีก 10 แต้ม ในการยื่นขอวีซ่า Highly-skilled professional visa และใช้เพิ่มแต้มในการพิจารณาวีซ่าถาวร Permanent visa ได้ ดั่งคำกล่าวที่ว่า “Study at TNI and go Japan”
