"ปลากดคัง สตาร์ทอัพ" เปิดตัว "AI Co-Founder" ช่วย "ผู้ประกอบการเดี่ยว" บริหารงานได้ดั่งธุรกิจขนาดใหญ่

บริษัท ปลากดคัง สตาร์ทอัพ จำกัด เปิดบ้าน Plakod’s Common (ปลากด’คอมมอนส์) จัดงาน Plakodkang Solopreneur Conference 2026: Solopreneur is NOW ประกาศทิศทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทย พร้อมเปิดตัว AI Co-Founder เทคโนโลยีไฮไลต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็น “โครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจ” สำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว (Solopreneur) อย่างแท้จริง ท่ามกลางโครงสร้างแรงงานที่เปลี่ยนผ่าน และสัดส่วนผู้ประกอบการรายบุคคลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปลากดคังชี้ว่า เศรษฐกิจไทยกำลังก้าวจากโมเดลที่พึ่งพาองค์กรขนาดใหญ่ สู่ยุค One-Person Enterprise ที่ “คนหนึ่งคน สามารถสร้างมูลค่าเทียบเท่าธุรกิจขนาดเล็กทั้งบริษัทได้ หากมี AI และระบบบริหารจัดการอัจฉริยะ เป็นโครงสร้างรองรับที่เหมาะสม
กิจกรรมภายในงานที่สร้างเสียงฮือฮาคือการเปิดตัวนวัตกรรม “AI Co-Founder” ปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะเฉพาะทางในรูปแบบ AI Avatar เสมือนจริง ที่ออกแบบมาให้เป็นผู้ร่วมคิดและร่วมตัดสินใจทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ โดยไฮไลท์ของงานคือการสาธิตการใช้งานจริงบนเวที ระหว่าง นายปาล์ม – บวรเดช หล้าแหล่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กับ AI Avatar แบบสดต่อหน้าสื่อมวลชน การโต้ตอบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ AI ในการตอบคำถามเชิงกลยุทธ์ การตลาด การเงิน กฏหมายและการบริหารได้อย่างครบมิติแบบเรียลไทม์ สะท้อนบทบาทใหม่ของ AI ที่ก้าวจาก “เครื่องมือ” สู่การเป็นพาร์ตเนอร์ทางความคิดของธุรกิจยุคใหม่ เสมือนมีทีมผู้เชี่ยวชาญครบทุกด้านอยู่ในที่เดียว ซึ่งช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับ ผลิตภาพต่อหัว (Productivity per Capita) ให้ผู้ประกอบการเดี่ยว สามารถบริหารธุรกิจได้ในระดับเดียวกับองค์กรขนาดเล็กอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาและปาฐกถาที่สะท้อนอนาคตของ Solopreneur ไทย โดย นายกสม วิชชุลดา CMO ปลากดคัง กับแนวคิด Solopreneur & Bonsai Growth นายสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม (Creative Talk) กับบทบาท Creative Thinking ในยุค AI นายณัฐพล ม่วงทำ (การตลาดวันละตอน) กับมุมมอง Data Power ก่อนปิดท้ายด้วยช่วง “ปลากดคัง ทอร์ค” ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการปลากดคัง รุ่นแรก อย่าง CEO แบรนด์ MEROMA ยาพิมเสนน้ำสมุนไพรไทย กลิ่นหอมทันสมัย เติมมิติ Wellness ให้การดูแลตัวเองในทุกวัน และ 2 ผู้บริหารจากแบรนด์ RAGGAN ผงเครื่องเทศที่สร้างเอกลักษณ์ของน้ำซุป ด้วยรสชาติและกลิ่นหอมที่ครัวมืออาชีพเลือกใช้ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริงของการทำงาน รวมถึงการนำ AI และระบบใหม่มาใช้บนเส้นทางธุรกิจยุคดิจิทัล
พร้อมกันนี้ นายบวรเดช หล้าแหล่ง ยังพาเราไปรู้จัก Plakod’s Common (ปลากด’คอมมอนส์) พื้นที่ ที่ตั้งใจออกแบบให้เป็น โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมของผู้ประกอบการเดี่ยว ที่มาพร้อมกิจกรรม Saturday’s Bonsai Talk ห้องเรียนอัปสกิลฟรีทุกวันเสาร์ กิจกรรมนี้จะเกิดขี้นที่ Bonsai Hall เวทีแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนา Ecosystem ที่สร้างแรงคูณทางเศรษฐกิจจากฐานราก โดยการเลือกจังหวัดพิษณุโลกเป็นฐานปฏิบัติการแรกสะท้อนยุทธศาสตร์ Local to National ใช้ศักยภาพด้านโลจิสติกส์ ทรัพยากรมนุษย์ และสถาบันการศึกษา เป็น Sandbox ของระบบนิเวศผู้ประกอบการเดี่ยวที่สามารถขยายผลสู่ระดับประเทศได้ในอนาคต
ปลากดคังย้ำว่า Solopreneur Economy ไม่ใช่เทรนด์ชั่วคราว แต่คือการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ และ AI Co-Founder คือหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยเพิ่มผลิตภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ปลากดคัง สตาร์ทอัพ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ 83/311 ถนนประชาอุทิศ ตำบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย โทรศัพท์ 084-045-6444 เว็บไซต์ www.plakodkang.com อีเมล์ : info@plakodkang.com