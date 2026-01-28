BGRIM ซื้อหุ้น 2 บริษัทพัฒนาโรงไฟฟ้า 1.5 พัน MW ในมาเลย์

BGRIM ซื้อหุ้น 2 บริษัทย่อยของ KABEH ในมาเลเซีย เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซพลังงานความร้อนร่วมสูงสุด 1,500 เมกะวัตต์
นายนพเดช กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศไทย มาเลเซีย และโซลูชั่นธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัท B.Grimm Power Tiara Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท KAB Energy Holdings Sdn. Bhd. (KABEH) ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อยที่ KABEH ถือหุ้นทั้งหมดในประเทศมาเลเซีย เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซพลังงานความร้อนร่วมสูงสุด 1,500 เมกะวัตต์ (MW) ประกอบด้วย
1) หุ้นสามัญจำนวน 1,960,784 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกทั้งหมดในบริษัท Jati Cakerawala Sdn. Bhd. ในมูลค่า 41,521,052.67 ริงกิตมาเลเซีย
2) หุ้นสามัญจำนวน 490 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกทั้งหมดในบริษัท Eentier Sdn. Bhd. ในมูลค่า 490 ริงกิตมาเลเซีย