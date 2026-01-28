pando ประกาศรีแบรนด์ครั้งใหญ่ในรอบ 5 ปี จับมือ Rabbit Rewards พร้อมเปิดตัวช่องทางช็อปออนไลน์ www.pando.co.th

จากความตั้งใจเล็ก ๆ สู่แบรนด์ที่ดูแลสัตว์เลี้ยงเหมือนครอบครัว จากจุดเริ่มต้นที่ขับเคลื่อนด้วย Passion สู่การเป็นแบรนด์ Pet Gadget แถวหน้าของเมืองไทย วันนี้ pando (แพนโด้) พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ด้วยภาพลักษณ์ใหม่ที่เข้าถึงง่าย เป็นมิตร และอบอุ่นมากยิ่งขึ้น ภายใต้สโลแกน “Your Pet, We Care – สัตว์เลี้ยงที่รัก ให้เราดูแล” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าของและสัตว์เลี้ยง ผ่านนวัตกรรมที่ปลอดภัย ใช้งานง่าย และราคาจับต้องได้
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา pando เติบโตจากทีมงานขนาดเล็กที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ “ความเข้าใจเจ้าของสัตว์เลี้ยง” ซึ่งมองหา Gadget หรืออุปกรณ์ที่ช่วยให้การดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นเรื่องง่าย สะดวก และสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงยังเผชิญข้อจำกัดหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานที่ซับซ้อน ราคาสูงเกินความจำเป็น หรือความกังวลด้านความปลอดภัย ด้วยความเข้าใจใน Pain Point เหล่านี้ pando จึงสร้างความแตกต่างผ่านการออกแบบสินค้าโดยยึด 5 แนวคิดหลักของแบรนด์ ได้แก่ 5 แกนหลักในการพัฒนาสินค้า pando
1. สวยงามและใช้งานได้จริง (Aesthetic & Functional Design) สินค้าของ pando ออกแบบจากความเข้าใจ Lifestyle ของคนเลี้ยงสัตว์ ทั้งบ้านและคอนโด สามารถวางเข้ากับทุกมุมบ้าน มีดีไซน์เรียบง่าย ครอบคลุมสัตว์เลี้ยงทุกขนาดและทุกสายพันธุ์
2. ความปลอดภัยคือหัวใจสำคัญ (Safety First) อุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด เพื่อให้เจ้าของมั่นใจได้ว่าสัตว์เลี้ยงสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย แม้ในเวลาที่อยู่เพียงลำพัง
3. ใช้งานง่าย ทุกวัยเข้าถึงได้ (User Friendly) ทั้งการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน การตั้งค่าที่ตัวอุปกรณ์ ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะกับเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกช่วงวัย
4. ราคาสมเหตุสมผล (Value for Money) มุ่งนำเสนอนวัตกรรมคุณภาพสูงในราคาที่จับต้องได้ เพื่อให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงเข้าถึงเทคโนโลยีที่ดีได้จริง
5. ใส่ใจบริการหลังการขาย (pando CARE) มากกว่าการจำหน่ายสินค้า pando ให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายครบวงจร ทั้งการจำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์เสริม บริการซ่อม เคลม และเปลี่ยนสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจในระยะยาว (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
แนวคิดเหล่านี้กลายเป็นจุดยืนสำคัญที่ทำให้ pando เติบโตจากการบอกต่อของลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา
สินค้า pando ตอบโจทย์ทุก Lifestyle หนึ่งในสินค้าที่หลายคนคุ้นเคยคือ ห้องน้ำแมวอัตโนมัติ รุ่น 4 ดีไซน์ฝาเปิดด้านบน พร้อมขาตั้งไม้สไตล์มินิมอล ซึ่งสามารถวางเข้ากับทุกมุมบ้าน และกลายเป็นสินค้าขายดีที่สุดของแบรนด์ แม้เพิ่งเปิดตัวในช่วงกลางปี 2025 แต่สามารถทำยอดขายได้มากกว่า 3,000 เครื่องภายในเวลาไม่ถึง 1 ปี
จุดเด่นไม่เพียงแค่ดีไซน์ แต่ยังตอบโจทย์การใช้งานจริง เช่น ถังขยะขนาดใหญ่ ลดความถี่ในการเปลี่ยนถุง และดีไซน์ที่เหมาะกับแมวที่ไม่คุ้นเคยกับห้องน้ำแบบอุโมงค์ นอกจากนี้ pando ยังมีสินค้าหมวดอื่น ๆ อาทิ เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ รถเข็นสัตว์เลี้ยง น้ำพุแมว เครื่องเป่าขน และตู้เป่าขนสัตว์เลี้ยง เพื่อตอบโจทย์ทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเจ้าของสัตว์เลี้ยง
ความไว้วางใจจากพันธมิตรชั้นนำ ความมุ่งมั่นของแบรนด์ส่งผลให้ pando ติดอันดับ Top 5 แบรนด์สินค้าสัตว์เลี้ยงที่ขายดีที่สุดบน Shopee ต่อเนื่องกว่า 2 ปี (2024–2025) พร้อมได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรชั้นนำ อาทิ Origin Property, Sansiri Home Care App, The Mall Group (M Pet Club), SF Cinema รวมถึงร้าน pet shop, โรงพยาบาลสัตว์ และคอมมูนิตี้คนรักสัตว์เลี้ยงทั่วประเทศ
ก้าวใหม่ของ pando กับ Rabbit Rewards ปี 2026 ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ pando กับการเปิดตัวเว็บไซต์ www.pando.co.th อย่างเป็นทางการ พร้อมจับมือกับ Rabbit Rewards เพื่อยกระดับประสบการณ์ช็อปปิงรูปแบบใหม่ เชื่อมต่อระบบสมาชิก Rabbit Rewards เพื่อขยายฐานลูกค้า ทุกการช็อป 20 บาท รับ 1 Rabbit Point แลกรับสิทธิพิเศษ ส่วนลด และ Exclusive Deals เฉพาะบนเว็บไซต์ พบสินค้าและคอลเลคชันพิเศษ พร้อมโปรโมชั่นจัดส่งฟรีตลอดปี
มากกว่าธุรกิจ คือหัวใจเพื่อสังคม (CSR) pando ดำเนินกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “Your Pet, We Care” อาทิ แคมเปญ “รถเข็นคันเก่าแลกคันใหม่” และ Trade-up อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง ซึ่งในปี 2025 ได้บริจาครถเข็นสัตว์เลี้ยงกว่า 50 คันให้กับมูลนิธิและองค์กรช่วยเหลือสัตว์ รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือสัตว์ในเหตุอุทกภัย การสนับสนุนภารกิจสุนัขกู้ภัย K9 และการสนับสนุนศูนย์ดูแลสัตว์จร ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนาคตของ pando เตรียมขยายการเติบโตผ่าน pando App สำหรับเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ IOTการขยายตลาดสู่ต่างจังหวัด Collaboration กับ Creator และแบรนด์ชั้นนำ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้คนรักสัตว์เลี้ยง
pando พร้อมอยู่เคียงข้างเจ้าของสัตว์เลี้ยงในทุกช่องทางจัดจำหน่าย สินค้า pando มีพร้อมให้เลือกช็อปได้ผ่านทั้งช่องทาง offline และ online https://www.pando.co.th ช็อปโดยตรงกับเว็ปไซต์ของทางแบรนด์ พร้อมสะสมแรบบิท รีวอร์ดส Shopee : Pando Official Store , Lazada : Pando Official, Tiktok Shop : @pando.official.store และ Pop-Up Store : สามารถสัมผัสและทดลองสินค้าจริงได้ที่ pando Pop-up Store บริเวณ BTS ศาลาแดง (ถึง 28 ก.พ.69) นับเป็นแบรนด์ Pet Gadget รายแรกที่มีหน้าร้านบนสถานีรถไฟฟ้าเพื่อความสะดวกของคนเมือง ร้าน Pet Shop ชั้นนำ อาทิ Pet Club, Chocodoof, Pet Kingdom, Pet Paw, Captain Quint, Little Spider, Cafina, Pet n Me (รายการสินค้าที่มีวางจำหน่ายและราคาจำหน่ายในแต่ละสาขาอาจแตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบโปรโมชั่นโดยตรงกับทางร้าน) Event สัตว์เลี้ยง เช่น Pet Expo, Thailand International Dog Show, Cat Expo และอื่น ๆ ตลอดทั้งปี ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
ติดตามข่าวสารจากแบรนด์ pando ได้ทุกช่องทาง Facebook : https://www.facebook.com/PandoBrand/ Instagram : https://www.instagram.com/pando.co.th/ Tiktok : @pando.official.store LINE OA : @pandobrand https://lin.ee/znItJVV และ pando after-sale service : เลขที่ 2534 (ปากซอยลาดพร้าว 128/2) ติด BTS สายสีเหลือง สถานีลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจุ่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 9:00-17:00 น. แผนที่ https://maps.app.goo.gl/u7Xwut593h3wR3tg9