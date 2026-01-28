กตป.ร่วมเวทีรับฟังความเห็นผู้พิการทางการมองเห็นและการได้ยิน ติดตามการทำงาน กสทช.

นางสาวอิสรารัศมิ์ เครือหงส์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน พร้อมด้วย พลเอกสิทธิชัย มากุญชร กตป. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญามา กตป. ด้านกิจการโทรทัศน์ และนายชัชชาญ นาคคะสินธ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านประจำ กตป. ด้านกิจการโทรทัศน์ ร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. รวมถึงนโยบายสำคัญประจำปี โดยมีกลุ่มผู้แทนคนหูหนวก-ตาบอด และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเข้าร่วม เมื่อเร็วๆ นี้