สยามพารากอน ผนึก ททท. และ ธนาคารกสิกรไทย เนรมิตแลนด์มาร์กตรุษจีนใจกลางกรุงฯ “Siam Paragon A Prosperous Chinese New Year 2026” ตื่นตาโชว์วัฒนธรรมจีน พร้อมไฮไลท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับศิลปินดัง “จู เจิ้งถิง” ระหว่างวันที่ 11 – 18 กุมภาพันธ์ 2569
สยามพารากอน จุดหมายปลายทางระดับโลก และเดสติเนชั่นที่หนึ่งในใจคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก ผนึกกำลังร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และธนาคารกสิกรไทย สร้างปรากฏการณ์ฉลองเทศกาลตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ กับงาน “Siam Paragon
A Prosperous Chinese New Year 2026” จัดเต็มไฮไลต์ทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และการแสดงสุดพิเศษจากศิลปินชั้นนำของไทย ตระการตากับสีสันโคมไฟมงคลขนาดใหญ่ พร้อมเซอร์ไพรส์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับศิลปินและนักแสดงจีนสุดฮอต “จู เจิ้งถิง” ตลอดจนรับพลังบวกใน
ปีใหม่จีน “Let Good Things Grow : Lucky in Love, Lucky in Green” เสริมมงคล และความมั่งคั่ง
ด้วยกิจกรรมหลากหลายที่ NEXTOPIA ระหว่างวันที่ 11 – 18 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ ณ สยามพารากอน
นางธณพร ตันติยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน กล่าวว่า
"สยามพารากอน คือจุดหมายปลายทางระดับโลก เป็นเดสติเนชั่นที่หนึ่งในใจคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก และยังเป็นแลนด์มาร์คสำคัญใจกลางกรุงเทพฯ เป็นที่สุดแห่งเดสติเนชั่นในการฉลองเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศกาลตรุษจีน ในปี 2569 นี้ สยามพารากอน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
และธนาคารกสิกรไทย ผนึกกำลังสร้างปรากฏการณ์ฉลองตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2569 จัดเต็มไฮไลต์ทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากจากประเทศจีน การแสดงสุดพิเศษจากศิลปินชั้นนำของไทย และตระการตากับสีสันโคมไฟมงคลขนาดใหญ่ ณ พาร์ค พารากอน พร้อมเปิด Chinese Heritage Pavilion ที่แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 นอกจากนี้ยังมีเซอร์ไพรส์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ “An Elegant Encounter with Zhu Zhengting” โดยศิลปินซูเปอร์สตาร์ชื่อดังจากประเทศจีน “จู เจิ้งถิง” (Zhu Zhengting) หนุ่มหล่อระดับฟ้าประทานที่จะมาจะสร้างความประทับใจและความสุขให้กับแฟน ๆ อย่างใกล้ชิด”
อีกหนึ่งไฮไลต์ห้ามพลาด สยามพารากอน เนรมิต ผลงานอาร์ต อินสตอลเลชั่น “The Fortune Guardians” บริเวณพื้นที่ โซนจีเวล และ คาสเคด ชั้น M ให้กลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งงานศิลป์รับปีใหม่จีน โดยถ่ายทอดภาพสิงโตคู่ผ่านจังหวะและลีลาแห่งการเฉลิมฉลอง ราวกับกำลังเต้นรำอย่างมีชีวิตชีวาและเปี่ยมความหมายใน
ทุกท่วงท่า สะท้อนพลังอันสมดุลระหว่างสติปัญญา ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ การสืบทอด และการคุ้มครอง เปรียบเสมือนคำอวยพรอันเป็นมงคลในช่วงเริ่มต้นปีใหม่ ผลงานชิ้นนี้เปรียบเสมือนการเปิดประตูต้อนรับพลังงานดี เชื้อเชิญให้โชคลาภและความเบิกบานหลั่งไหลเข้ามาและแผ่ขยายไปสู่ผู้คน พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ออกแบบโดย สุทธิภา คำแย้ม ศิลปินและนักวาดภาพประกอบ ที่มีผลงานร่วมกับแบรนด์นานาชาติ
พร้อมกันนี้ สยามพารากอนยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมเสริมมงคล และความมั่งคั่งในพื้นที่ต่างๆ อีกมากมาย อาทิ
NEXTOPIA เมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคต เปิดพื้นที่ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนด้วยคอนเซ็ปต์อบอุ่นหัวใจ
“Let Good Things Grow : Lucky in Love, Lucky in Green” ชวนทุกคนมาส่งต่อพลังบวกผ่านการดูแลตัวเอง การเชื่อมโยงกับคนรอบข้าง และการเติบโตไปพร้อมโลกใบนี้ เพราะ “โชคดี” อาจเริ่มต้นจากความใส่ใจเล็ก ๆ
ในชีวิตประจำวัน ทั้งความรักในตัวเอง มิตรภาพ ครอบครัว ไปจนถึงความรักที่มีต่อส่วนรวม
ภายใต้แรงบันดาลใจจากเทศกาลปีใหม่จีนซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่ NEXTOPIA ชวนทุกคน “ปลูกความตั้งใจ” และเปิดพื้นที่ให้ความรักเติบโตในจังหวะของตัวเอง ผ่านกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟและ
เวิร์กชอปที่ร่วมสมัย สนุก เข้าใจง่าย และเข้าถึงได้ทุกวัย กับไฮไลต์กิจกรรมที่ไม่ควรพลาด
•LOVE MARKET (11–14 ก.พ. 2569) เวิร์กชอปธีมความรักและความผูกพัน เช่น ทำสแครปบุ๊กเก็บโมเมนต์สำคัญ ทำกำไล Italian Charm รวมถึงดูดวงด้วยไพ่ทาโรต์ ครบทั้งรัก การงาน การเงิน และอนาคต
•LUCK MARKET (15–18 ก.พ. 2569) ประสบการณ์ “มูเตลูตรุษจีน” แบบร่วมสมัย ผสานความเชื่อดั้งเดิมกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ทั้งเครื่องรางเสริมเสน่ห์–โชคลาภ ต้นไม้มงคลเรียกทรัพย์
•THE WISHING TREE ต้นไม้อธิษฐานที่มีชีวิตจาก “ความปรารถนาร่วมกัน” โดยนำฝาขวดมาสร้างเป็นเครื่องประดับบนต้นไม้ ก่อนส่งต่อให้ Precious Plastic เพื่อนำไปแปรรูปต่ออย่างสร้างสรรค์ (พร้อมความหมายของสีที่สื่อพลังใจ เช่น แดงเพื่อความรัก เหลือง/ทองเพื่อความมั่งคั่ง เขียวเพื่อสุขภาพ ฯลฯ)
พร้อมกันนี้ยังเติมเต็มช่วงเวลาพิเศษที่ NEXTOPIA ด้วยเมนูดีต่อใจและดีต่อโลก ท่ามกลางบรรยากาศและเสียงเพลงสุดโรแมนติก พร้อมให้คุณแฮงค์เอาต์ยาวได้ถึงเที่ยงคืน
และสำหรับสายมูผู้ใจบุญ พบกิจกรรมพยากรณ์เพื่อการกุศล มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชวนตรวจเช็คดวงชะตารับปีมะเมียในงานพยากรณ์เพื่อการกุศล “สิริวัฒนาพยากรณ์ เพื่อคนพิการ” กับ 40 นักพยากรณ์ชื่อดัง ซึ่งเชี่ยวชาญในหลากหลายศาสตร์พยากรณ์ อาทิ อ.คฑา ชินบัญชร (ไพ่ยิปซี) , อ.กามล แสงวงศ์ (ศาสตร์แห่งคริสตัล), อ.ตูน (ทักษายุค), อ.แก้วตา (ดวงยามมหัศจรรย์), อ.กวาง
(ไพ่ตองส่องใจ), อ.หมิง-มณฑล สายทัศน์ (คนเปิดกรรม), อ.สังคม ฮอห์รินทร์ (ไพ่ยิปซี) และอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 13-20 ก.พ. 2569 ณ คริสตัล คอร์ท ชั้น 2 (ฝั่งนอร์ท) สยามพารากอน เวลา 10.30 - 19.00 น. โดยสามารถซื้อบัตรพยากรณ์ได้ที่งานในราคา 400 บาท
ช้อปรับตรุษจีน ด้วยโปรโมชั่นจัดเต็มรับคืนสูงสุด 31,300 บาท
นอกจากประสบการณ์เหนือระดับในทุกพื้นที่ เพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีน สยามพารากอน ยังเอาใจนักช้อป ด้วยโปรสุดพิเศษ กับโปรโมชั่น “A Prosperous Chinese New Year 2026” ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. 69 - 22 ก.พ. 69 มอบส่วนลดสูงสุด 50% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ช้อปครบตามเงื่อนไข รับ SIAM GIFT CARD และ CASH COUPON จากพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ มูลค่ารวมสูงสุด 1,700 บาท พร้อมสิทธิพิเศษช้อปน้อยกว่าแลกรับของรางวัลที่สยามพารากอน สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย สมาชิก ONESIAM รับเพิ่ม ONESIAM Coin 4 เท่า เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ หรือแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน เมื่อซื้อ SIAM GIFT CARD และพิเศษสุด ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. 69 – 8 ก.พ. 69 รับทันทีอั่งเปา (E-GIFT CARD) มูลค่า 500 บาท สำหรับช้อปสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ E-GIFT CARD ตามเงื่อนไข เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมโปรโมชั่นผ่าน ONESIAM SUPERAPP และ สะสมยอดใช้จ่าย 500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ จำกัด 2,026 สิทธิ์ตลอดรายการ (สยามพารากอน 1,013 สิทธิ์, สยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ 1,013 สิทธิ์) ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับ E-GIFT CARD ในวันที่ 11 ก.พ. 69 โดยมีอายุการใช้งานวันที่ 13 ก.พ. 69 - 17 ก.พ. 69
นอกจากนี้ยังมี โปรโมชั่นพิเศษ “LUCKY WITH LOVE” ระหว่างวันที่ 13 ก.พ. 69 -17 ก.พ. 69
ช้อปครบ ตามยอดที่กำหนด แลกรับ SIAM GIFT CARD และ CASH COUPON จากพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ มูลค่ารวมสูงสุด 31,300 บาท พร้อมรับเพิ่มรวมสูงสุด 1,550 ONESIAM Coins เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย พิเศษช้อปครบ 2,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่มอั่งเปา (บัตรกำนัล/บัตรส่วนลด จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์ฯ) สำหรับลูกค้าที่มียอดซื้อสะสมสูงสุด จากร้านค้าลักซ์ชัวรี่ที่ร่วมรายการ รับทองคำหนัก 2 บาท มูลค่า 149,500 บาท (ราคา ณ วันที่ 26 ม.ค. 69) เมื่อมียอดซื้อสะสมตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
*บัตรเครดิต ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย16%ต่อปี, อัตราดอกเบี้ย0% เมื่อลูกค้า ชำระเต็มจำนวนภายในวันครบกำหนดชำระ, กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 25%ต่อปี
“กรุงเทพฯ ยังคงครองแชมป์อันดับ 1 จุดหมายปลายทางที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนมากที่สุดในโลก ด้วยจำนวนกว่า 30.3 ล้านคน ตามรายงาน Top 100 City Destinations Index 2025 โดย Euromonitor International ซึ่งได้รับความนิยมจากวัฒนธรรม อาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว สะท้อนศักยภาพในฐานะศูนย์กลางท่องเที่ยวระดับโลกอย่างแท้จริง โดยสยามพารากอนในฐานะ Global Landmark Destination ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเยือนมากถึง 120,000-150,000 คนต่อวัน และเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลสำคัญเป็น 150,000 – 200,000 คนต่อวัน ในปีนี้ สยามพารากอนจึงมุ่งมั่นเต็มที่ในการมอบประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยวในเทศกาลตรุษจีน ทั้งด้านศิลปินวัฒนธรรม ความบันเทิง สิทธิประโยชน์การช้อปปิ้ง และร้านอาหารที่มีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่สตรีทฟู้ดร้านดังจนถึงร้านอาหารระดับมิชิลินสตาร์ เพื่อดึงทราฟฟิกคุณภาพ เพิ่มการจับจ่าย และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลตรุษจีนให้คึกคักยิ่งขึ้น” นางธณพร ตันติยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน กล่าว
ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนอย่างเหนือระดับ และร่วมกิจกรรมในทุกพื้นที่พร้อมช้อปสุดคุ้มกับงาน “Siam Paragon A Prosperous Chinese New Year 2026” ระหว่างวันที่ 11-18 กุมภาพันธ์ 2569
ณ สยามพารากอน ติดตามรายละเพิ่มเติมได้ที่ FB: SiamParagon