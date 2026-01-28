คาราบาวส่งแคมเปญ “เชียร์บอล เชียร์บาว” ตอกย้ำตัวจริงเรื่องฟุตบอล เล่นใหญ่ขึ้นป้ายทั่วกรุง ชวนแฟนบอล “เชียร์ทุกนัด สุดทุกแมตช์” ตลอดฤดูกาล 2025/26

คาราบาว จัดเต็มขึ้นป้ายโฆษณาทั่วกรุง ปลุกพลังแฟนบอลชาวไทยที่ชื่นชอบฟุตบอลอังกฤษ ร่วมเชียร์ทุกนัดสุดทุกแมตช์ตลอดฤดูกาล 2025/26 ผ่านแคมเปญ “เชียร์บอล เชียร์บาว” ตอกย้ำ คาราบาวคือ “ตัวจริง” เรื่องฟุตบอล
เครื่องดื่มคาราบาว ลุยสร้างประสบการณ์ “เชียร์บอล เชียร์บาว” อย่างเข้มข้น ทั้งออนไลน์และออนกราวน์ กับกลุ่มแฟนบอลที่ติดตามชมฟุตบอลอังกฤษทั้งบอลถ้วยและบอลลีก จนถึงขณะนี้การแข่งขันเดินทางมาถึงครึ่งหลังของฤดูกาล ซึ่งทุกทีมกำลังขับเคี่ยวชิงถ้วยแชมป์กันแบบไม่มีใครยอมใคร คาราบาวจึงอาศัยจังหวะนี้ในการต่อยอดประสบการณ์ให้แฟนบอลชาวไทยที่ชื่นชอบฟุตบอลอังกฤษ ขึ้นป้ายโฆษณาทั่วกรุง โดยใช้ภาพเซ็ตของนักฟุตบอลชื่อดังที่เห็นแล้วจะรู้ทันทีว่าแต่ละคนดีกรีระดับแชมป์ พร้อมข้อความเชิญชวนแฟนบอล “เชียร์ทุกนัด สุดทุกแมตช์ ตลอดฤดูกาล 2025/26” ไปด้วยกันกับแคมเปญ “เชียร์บอล เชียร์บาว” ตอกย้ำความเป็นเครื่องดื่ม “ตัวจริง” ของแฟนบอล
ในครั้งนี้เครื่องดื่มคาราบาวต้องการชวนแฟนฟุตบอลในประเทศไทย ที่ชื่นชอบฟุตบอลอังกฤษทั้งบอลถ้วยและบอลลีก ให้ติดตามเชียร์บอลทุกแมตช์ตลอดฤดูกาลนี้ ไปพร้อมกับเครื่องดื่มคาราบาวที่เข้าใจแฟนบอลหลากหลายสไตล์”
โดยแฟนบอลชาวไทยเตรียมลุ้นแชมป์แรกของอังกฤษในรายการ “คาราบาว คัพ” ฤดูกาล 2025/26 รอบชิงชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2569 เวลา 23.30 น. ทางช่อง Mono29 และ Monomax ก่อนไปลุ้นกันต่อกับแชมป์อื่นๆ ของฟุตบอลอังกฤษที่พร้อมให้ทุกคนเชียร์ได้สุดทุกแมตช์ไปด้วยกัน
แคมเปญ “เชียร์บอล เชียร์บาว” เป็นการเชื่อมต่อประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลกเข้ากับเครื่องดื่มคาราบาว เพื่อส่งต่อความสนุกสู่แฟนบอลชาวไทยและแฟนฟุตบอลทั่วโลก จากการเป็นผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขัน Carabao Cup อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2017-2027 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ฤดูกาล นับเป็นระยะเวลาการสนับสนุนที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขัน EFL Cup
ความสำเร็จดังกล่าวทำให้คาราบาวเป็น แบรนด์ไทยและแบรนด์เดียวในโลก ที่เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขัน EFL Cup อย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุด สะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างแบรนด์ไทยให้เติบโตบนเวทีระดับโลก พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์ของเครื่องดื่มคาราบาว “สินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก” (World Class Product, World Class Brand)
สำหรับแฟนบอลและผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของแคมเปญ “เชียร์บอล เชียร์บาว” และกิจกรรมต่างๆ ของเครื่องดื่มคาราบาวได้ตลอดทั้งปี ได้ทางเพจ Carabao Tawandang Beverage
Link Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=xm4tsntXDOo