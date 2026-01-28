AOT ขานรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว MICE เสริมสร้างความร่วมมือ ดันยอดผู้โดยสารเติบโตยั่งยืน

AOT เข้าร่วมงาน “ATTA Thailand Tourism & MICE Next 2026” ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสริมสร้างความร่วมมือการท่องเที่ยว MICE ดึงดูดเส้นทางบินใหม่เพื่อสนับสนุนผู้โดยสารเติบโตอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT พร้อมด้วยนายศิโรตม์ ดวงรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) และนายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เข้าร่วมงาน “ATTA Thailand Tourism & MICE Next 2026” ซึ่งจัดโดยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสริมสร้างความร่วมมือเชิงนโยบายร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ทั้งนี้ นายศิโรตม์ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแนวโน้มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปี 2026 ในหัวข้อ Thailand Tourism Outlook 2026, Tourism Risk and Crisis Management in Thailand และ China Tourism Situation in Thailand โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลแนวโน้มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ MICE ของประเทศไทยในปี 2569 ตลอดจนแนวทางการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคตของประเทศ มาวิเคราะห์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและบูรณาการ การทำงาน รวมถึงการสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจ ของ AOT ซึ่ง AOT ได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการนำเที่ยว (Travel Agents) และสายการบิน EVA Air และ China Airlines เพื่อเพิ่มโอกาสในการเปิดเส้นทางบินใหม่ การเพิ่มความถี่เที่ยวบิน รวมถึงการนำเสนอมาตรการส่งเสริมสิทธิประโยชน์การบิน (Incentives) ของ AOT เพื่อดึงดูดผู้ประกอบการให้เข้ามาใช้บริการท่าอากาศยานของ AOT ซึ่งจะทำให้ปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้ การเข้าร่วมงาน ATTA Thailand Tourism & MICE Next 2026 ได้สะท้อนบทบาทของ AOT ในการสนับสนุนระบบนิเวศด้านการบิน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางธุรกิจของประเทศ ผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการและพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วน ควบคู่กับการดำเนินงาน เชิงรุกทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ เพื่อร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบินของประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานราว 1,200-1,500 คน เช่น ผู้ประกอบการ บริษัทนำเที่ยว นักลงทุน ผู้ซื้อจากหลากหลายประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง