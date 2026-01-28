xs
ทช.ชวนเที่ยว "ภูทอก" บึงกาฬ ใช้ถนนสาย บก.5019 เส้นทางสู่แหล่งพระธรรมเสริมสิริมงคล รับปี 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมทางหลวงชนบทชวนเที่ยว "ภูทอก" บึงกาฬ จังหวัดที่ 77 ของไทย สัมผัสเสน่ห์แดนอีสาน ผ่านถนนสาย บก.5019 เส้นทางสู่แหล่งพระธรรมชื่อดังเป็นสิริมงคลรับปีพุทธศักราช 2569

นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบทขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์แดนอีสานจังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย ณ วัดเจติยาคีรีวิหาร หรือ วัดภูทอก แหล่งพระธรรมชื่อดัง เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ พุทธศักราช 2569 ตลอดจนยลโฉมความงดงามทางธรรมชาติอย่างลงตัว ผ่านการเดินทางบนถนนทางหลวงชนบทสาย บก.5019 แยก ทช. บก.3009 - บ้านสันทรายงาม อำเภอเมืองศรีวิไล จังหวัดแดนอีสาน "ภูทอก" ในจังหวัดที่ 77

ภูทอก หรือภูเขาทอก ในภาษาอีสานมีความหมายว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว เป็นภูเขาหินทรายสูงประมาณ 359 เมตร ตั้งอยู่เขตบ้านนาคำแคน ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาพ เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูทอก โดยหลวงปู่จวน กุลเชฎโฐ พระวิปัสสนาจารย์สายกรรมฐาน ได้ริเริ่มสร้างบันไดไม้เวียนรอบภูเขาเพื่อใช้เป็นเส้นทางปฏิบัติธรรม ก่อนจะกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญของนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญจากทั่วประเทศ 

นอกเหนือจากพลังแห่งความศรัทธาแล้ว ภูทอกยังเป็นจุดหมายหนึ่งที่สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ด้วยเส้นทางบันไดไม้ 7 ชั้น วนเวียนรอบภูเขา ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างถึง 5 ปีเต็ม โดยนักท่องเที่ยวหรือประชาชนสามารถเดินสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทัศนียภาพของผืนป่า และดื่มด่ำกับบรรยากาศอันเงียบสงบได้ตลอดเส้นทาง และเมื่อถึงจุดชมวิวชั้นบนสุดแล้ว ก็จะได้พบกับทัศนียภาพแบบ 360 องศา ที่มองเห็นทั้ง ภูเขาท้องฟ้าจนสุดสายตา โดยเฉพาะในช่วงเช้าและยามเย็นที่จะมีแสงแดดอ่อน ๆ ช่วยทำให้ทัศนียภาพรอบๆ มีความงดงามมากยิ่งขึ้น


สำหรับการเดินทางไปยังภูทอก จากตัวเมืองบึงกาฬ สามารถใช้เส้น ทล.222 มุ่งหน้าไปทางอำเภอศรีวิไลพอถึงสี่แยกไฟแดงอำเภอศรีวิไลเลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทสาย บก.3032 และเดินทางต่อไปอีกประมาณ 12 กิโลเมตร ถึงสามแยกบ้านสันทรายงามจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าปลายทางของถนนทางหลวงชนบทสาย บก.5019 เดินทางต่อไปอีกประมาณ 8 กิโลเมตร จะถึงจุดที่ตั้ง วัดภูทอก บริเวณ กม.ที่ 4 บนทางหลวงชนบทสาย บก.5019

ทั้งนี้ ทช.ได้ดำเนินการดูแลและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย มั่นใจในการเดินทาง ซึ่งหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ โทรศัพท์ 0-4249-0744 หรือสายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146









