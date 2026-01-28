รฟม.จับมือ สทป. วิจัยและพัฒนา “หุ่นยนต์ตรวจการณ์” ตัวแรก หนุนภารกิจความปลอดภัยในรถไฟฟ้า MRT ช่วยลดความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ EOD

รฟม.จับมือ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ตรวจการณ์ สำหรับรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในเขตระบบรถไฟฟ้า ลดความเสี่ยงในการทำงานของเจ้าหน้าที่ EOD ผลทดสอบใช้งานที่รถไฟฟ้าสีน้ำเงิน เป็นที่น่าพอใจ
นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า รฟม.ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ดำเนินการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ตรวจการณ์ สำหรับรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในเขตระบบรถไฟฟ้า โดยได้ดำเนินการทดสอบการใช้งาน ณ รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งผลการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สำหรับการผลิตและพัฒนาหุ่นยนต์ตรวจการณ์ดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ซึ่ง รฟม. และ สทป. ได้ลงนามร่วมกันในปี 2568 ที่ผ่านมา เพื่อวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 ระบบ ใช้สนับสนุนภารกิจตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัยและพิสูจน์ทราบวัตถุต้องสงสัยในเขตระบบรถไฟฟ้า ช่วยลดความเสี่ยงในการทำงานของเจ้าหน้าที่ EOD ซึ่งหุ่นยนต์ตรวจการณ์นี้สามารถรองรับการใช้งานในพื้นที่ที่หลากหลายในพื้นที่ระบบรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยในเขตระบบรถไฟฟ้าของ รฟม. นอกจากนี้ ยังถือเป็นหุ่นยนต์ตรวจการณ์ตัวแรกของ รฟม. และมีแผนจัดหาเข้ามาใช้งานเพิ่มเติมต่อไป
ที่ผ่านมา รฟม. ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยในเขตระบบรถไฟฟ้า เช่น ระบบตรวจจับและเฝ้าระวัง ระบบตรวจสอบการเข้า - ออก ระบบแจ้งเหตุจากผู้โดยสารผ่าน Line@MRTA เป็นต้น เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน