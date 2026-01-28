xs
xsm
sm
md
lg

ไม่เลิกสัญญา! ทย.เร่งรับเหมารายเดิมสร้าง "เทอร์มินัลใหม่" สนามบินนราธิวาสเสร็จในปีนี้ ย้ำล่าช้าต้องจ่ายค่าปรับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทย.เปิดแผนเร่งรัดก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ สนามบินนราธิวาส เสร็จภายในปี 2569 หลังงานล่าช้าจากปัญหาสภาพคล่องและขาดแคลนแรงงาน ผู้รับจ้างยอมจ่ายค่าปรับ-ไม่เลิกสัญญา งานล่าสุดที่ 62.62% ขีดเส้นต้องเสร็จภายในปี 2569 เพิ่มขีดความสามารถจาก 8 แสนคนเป็น 1.7 ล้านคนต่อปี

นายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ พร้อมครุภัณฑ์อำนวยความสะดวกท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเริ่มดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2568 นั้น ปัจจุบัน ณ เดือน มกราคม 2569 ภาพรวมความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างของโครงการอยู่ที่ 62.62% มีความคืบหน้าในส่วนของงานอาคารที่พักผู้โดยสาร อาคารบริการงานระบบ ห้องน้ำรวมภายนอก ทางเดินเชื่อม ซุ้มประตู และอาคารรับเสด็จ ด้านการปรับปรุงพื้นที่รอบโครงการ ถนน ลานจอด และโรงจอดรถ ดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ โดยกรมท่าอากาศยานได้ร่วมกับบริษัทผู้ควบคุมงานเร่งรัดงานก่อสร้างฯ มาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับสาเหตุความล่าช้าของโครงการ สืบเนื่องมาจากผู้รับจ้างขาดแคลนวัสดุและแรงงานที่จะเข้าไปทำงานในพื้นที่ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงปัญหาอุทกภัย

ทั้งนี้ เมื่อเลยกำหนดตามสัญญา กรมท่าอากาศยานได้แจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับตามสัญญา รวมถึงแจ้งจะบอกเลิกสัญญาจ้างหากไม่มีการเร่งรัดงาน ซึ่งท้ายที่สุดผู้รับจ้างยืนยันจะทำงานต่อให้แล้วเสร็จและยินยอมเสียค่าปรับให้แก่กรมท่าอากาศยานโดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งปัจจุบันผู้รับจ้างได้เร่งรัดงานก่อสร้างขึ้นมาจนมีผลงานรวม 62.62% และกรมท่าอากาศยานจะติดตามประเมินผลงานเป็นระยะ พร้อมเร่งรัดงานก่อสร้างฯ ให้แล้วเสร็จได้ภายในปี 2569


สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ประกอบด้วย
1. การก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ เป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 12,000 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สะพานเทียบเครื่องบิน งานลิฟต์และบันไดเลื่อน สายพานลำเลียงสัมภาระ พร้อมทางเชื่อมต่ออาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิม จำนวน 1 งาน

2. งานปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมเป็นสำนักงานท่าอากาศยาน และพื้นที่รองรับผู้โดยสารในช่วงพิธีฮัจญ์ พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 3,000 ตารางเมตร

3. การก่อสร้างอาคารประกอบอื่นๆ ผังบริเวณที่เกี่ยวข้อง เช่น งานต่อเติมหลังคาอาคารอเนกประสงค์เพื่อรองรับผู้มาประกอบพิธีฮัจญ์ อาคารห้องน้ำ อาคารจุดตรวจค้นหน้าท่าอากาศยาน งานถนนโดยรอบอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรม


ปัจจุบันภาพรวมความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้าง ในส่วนของงานอาคารที่พักผู้โดยสาร อาคารบริการงานระบบ ห้องน้ำรวมภายนอก ทางเดินเชื่อม ซุ้มประตู และอาคารรับเสด็จ ด้านการปรับปรุงพื้นที่รอบโครงการ ถนน ลานจอด และโรงจอดรถ ดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ โดยกรมท่าอากาศยานได้ร่วมกับบริษัทผู้ควบคุมงานเร่งรัดงานก่อสร้างฯ มาอย่างต่อเนื่อง

โดยอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานนราธิวาส เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 600 คนต่อชั่วโมง หรือประมาณ 1.7 ล้านคนต่อปี (จากเดิม 8 แสนคนต่อปี) จะช่วยลดความแออัดของอาคารหลังเดิม เพิ่มความคล่องตัวในการให้บริการผู้โดยสาร ทั้งขาเข้าและขาออก ประชาชนจะได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น


นอกจากนี้ การติดตั้งครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารทุกกลุ่ม ส่วนการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมให้เป็นพื้นที่รองรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์โดยเฉพาะ จะช่วยแยกการใช้งานพื้นที่อย่างเป็นระบบ และที่สำคัญการพัฒนาท่าอากาศยานนราธิวาสจะช่วยกระตุ้นการเดินทาง การท่องเที่ยว และการลงทุนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


รายงานข่าวแจ้งว่า โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ พร้อมครุภัณฑ์อำนวยความสะดวก ท่าอากาศยานนราธิวาส วงเงินงบประมาณจำนวน 639.89 ล้านบาท มี กิจการร่วมค้าซีไอเอส” ประกอบด้วย บริษัท ไอเอสโอ เอนจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ก่อนหน้านี้มีปัญหางานล่าช้า มีการเร่งรัดหลายครั้ง รวมถึง ตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ด้วย



ไม่เลิกสัญญา! ทย.เร่งรับเหมารายเดิมสร้าง "เทอร์มินัลใหม่" สนามบินนราธิวาสเสร็จในปีนี้ ย้ำล่าช้าต้องจ่ายค่าปรับ
ไม่เลิกสัญญา! ทย.เร่งรับเหมารายเดิมสร้าง "เทอร์มินัลใหม่" สนามบินนราธิวาสเสร็จในปีนี้ ย้ำล่าช้าต้องจ่ายค่าปรับ
ไม่เลิกสัญญา! ทย.เร่งรับเหมารายเดิมสร้าง "เทอร์มินัลใหม่" สนามบินนราธิวาสเสร็จในปีนี้ ย้ำล่าช้าต้องจ่ายค่าปรับ
ไม่เลิกสัญญา! ทย.เร่งรับเหมารายเดิมสร้าง "เทอร์มินัลใหม่" สนามบินนราธิวาสเสร็จในปีนี้ ย้ำล่าช้าต้องจ่ายค่าปรับ
ไม่เลิกสัญญา! ทย.เร่งรับเหมารายเดิมสร้าง "เทอร์มินัลใหม่" สนามบินนราธิวาสเสร็จในปีนี้ ย้ำล่าช้าต้องจ่ายค่าปรับ
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น