วิทยาลัยดุสิตธานี ขอเชิญชวนผู้สนใจไปทำงานที่ญี่ปุ่น เข้าร่วมงาน “มหกรรมแนวแนวการทำงานและรับสมัครทำงานในประเทศญี่ปุ่น”

หากพูดถึงประเทศที่คนไทยอยากเดินทางไปทำงาน เชื่อว่าต้องมีญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในลิสต์แน่นอน แต่ด้วยกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ค่อนข้างเคร่งครัดของญี่ปุ่น ทำให้บางครั้งเกิดการลักลอบเข้าไปทำงานกันอย่างผิดกฎหมาย
ดังนั้นเพื่อให้ความรู้และแนะแนวทางการไปทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่ญี่ปุ่นอย่างถูกต้อง วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี จึงจะจัดงาน Japan Job Fair and Matching Event หรือมหกรรมแนวแนวการทำงานและรับสมัครทำงานในประเทศญี่ปุ่นขึ้น ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ วิทยาลัยดุสิตธานี ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ (ติดกับศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์)
งานนี้เข้าร่วมได้ฟรี โดยภายในงานจะมีการบรรยายเกี่ยวกับ วัฒนธรรมการบริการแบบญี่ปุ่น (Hospitality and Omotenashi Culture) ข้อมูลด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน และที่สำคัญที่สุดคือ งาน Job Fair ที่ผู้เข้าร่วมสามารถพบปะและพูดคุยแบบตัวต่อตัวกับโรงแรม เรียวกัง และสถานประกอบการกว่า 20 แห่งจากประเทศญี่ปุ่น การบรรยายจะจัดขึ้นทั้งในภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย งานนี้ไม่จำกัดเฉพาะผู้หางาน แต่ผู้ที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ก็สามารถเข้าร่วมได้เช่นกัน
ภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้แทนสมาคมโรงแรมญี่ปุ่น (The All Japan Hotel Association) สภาการท่องเที่ยวเกียวโต (Kyoto Tourism Council) และบริษัทดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้เมื่อ 6 เดือนก่อน วิทยาลัยดุสิตธานีได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสมาคมศูนย์ทดสอบความสามารถด้านอุตสาหกรรมที่พักแห่งประเทศญี่ปุ่น และสมาคมโรงแรมเรียวกังแห่งประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลักดันการสร้างการรับรู้ การฝึกอบรม การทดสอบ และการส่งมอบบุคลากรไปทำงานยังประเทศญี่ปุ่น โดยงาน Japan Job Fair and Matching Event นี้ถือเป็นก้าวแรกในการดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทั้งลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ได้ที่ https://3uyy6.share.hsforms.com/2uBLktBxEQQSUDZFI6uddcg