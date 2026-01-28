แอลจีปักธงปี 69 ทะลุ 1.8 หมื่นล้าน “บอลโลก-ร้อน” ลุ้นดันยอดทีวี-แอร์

ผู้จัดการรายวัน 360- ภาวนาให้อากาศร้อน ดันยอดขายแอร์กลับมาคึกคัก พ่วงอีเว้นท์บอลโลกบูมตลาดทีวี มั่นใจดันตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า 77,000 ล้าน กลับมาโต 5-10% จากปีก่อนติดลบ 7% แอลจีเปิดเกมส์บุกปี 69 ชูกลยุทธ์ Dual Transformation ขับเคลื่อน พร้อมสู้ด้วย ‘AI in Action’ รุกตลาด B2B-ออนไลน์-Subscription ตอกย้ำสู่การเป็น Smart Life Solution Company มั่นใจปีนี้โตอีก 10% สู่ 18,000 ล้านบาทยิ่งขึ้น.
นายซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า แอลจี ประเทศไทย ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ระดับโลกที่มุ่งเน้น 3 เสาหลักสำคัญ ได้แก่ 1.การเสริมความสามารถพื้นฐานและความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี 2.การเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พอร์ตธุรกิจที่มีศักยภาพสูง และ3.การวางโครงสร้างการเติบโตบนพื้นฐานความสามารถในการทำกำไร โดยมีหัวใจสำคัญ คือ 'ความเร็วและการลงมือทำ' ภายใต้แนวคิด Flawless Execution เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
“เราจะนำหลักการเหล่านี้มาปรับใช้ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนแอลจีสู่การเป็น 'Smart Life Solution Company' และผู้นำด้านเทคโนโลโลยีจากเกาหลีอย่างแท้จริง พร้อมกันนั้นเรายังมุ่งมั่นนำ AI มาสู่การปฏิบัติจริง เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคชาวไทยให้ดียิ่งขึ้นในทุกมิติของชีวิตประจำวัน”
นายอำนาจ สิงหจันทร์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปี2569นี้คาดการณ์ว่า ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประกอบด้วย ทีวี เครื่องซักผ้า ตู้เย็น และแอร์ มูลค่ารวมที่ 77,000 ล้านบาท ปีนี้เชื่อว่าจะกลับมาเติบโตได้ 5-10% หลังปีก่อนติดลบ 7%
เนื่องจากปีนี้มั่นใจว่าอากาศจะร้อนมากกว่าปีก่อนและร้อนนาน ทำให้ดีมานด์แอร์จะกลับมาขายดีอีกครั้ง ซึ่งถือเป็นสินค้าหลักที่ขับเคลื่อนตลาดให้เติบโต บวกกับปีนี้มีมหกรรมกีฬาฟุตบอลโลกที่จะทำให้ตลาดทีวีคึกคักโดยเฉพาะขนาดจอใหญ่ รวมถึงรอบของการซื้อเปลี่ยนสินค้าที่สั้นขึ้นเป็น 5-6 ปี จาก 7-8 ปี นับจากโควิดมาถึงรอบเปลี่ยนในปีนี้
ในส่วนของแอลจี ปีนี้ตั้งเป้าเติบโต 10% คิดเป็นมูลค่า 18,000 ล้านบาท จากปีก่อนทำได้ 16,200 ล้านบาท โต 7% มาจากเครื่องซักผ้า สัดส่วน 45% เป็นผู้นำตลาดด้วยแชร์ 35%, ทีวี สัดส่วน 25% เป็นอันดับ 2 ของตลาด มีแชร์ 20%, ตู้เย็น สัดส่วน 15% อันดับ 5 ของตลาด และแอร์ สัดส่วน 15% อันดับ 6-7 ของตลาด
แผนการดำเนินงานในปีนี้ บริษัทพร้อมขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ Dual Transformation มาปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้งบการตลาดรวม 500 ล้านบาท ซึ่งได้แก่ 1.การปรับโมเดลธุรกิจสู่การเติบโตที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 4 โมเดลธุรกิจ คือ B2C ซึ่งเป็นฐานหลักของรายได้ สัดส่วนที่ 65% ปีนี้ตั้งเป้าโตอีก 5-10%, B2B ในกลุ่มจอภาพ และแอร์เชิงพาณิชย์ สัดส่วนรายได้ 15% ปีนี้ตั้งเป้าโต 25%, LG Subscribe สัดส่วนรายได้ 10% ปีนี้ตั้งเป้าโต 25% จะมีสินค้าใหม่ๆ เข้ามาให้บริการเพิ่มขึ้น และ Online Brand Shop (OBS) ทั้งบน LG.com และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ สัดส่วนรายได้ 10% ปีนี้ตั้งเป้าโต 20% ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รองรับไลฟ์สไตล์และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคยุคใหม่
2.การปฏิรูปผลิตภัณฑ์ด้วย AI ที่ลงมือทำได้จริง โดยในปี 2569 แอลจีจะก้าวข้ามบทบาทของ AI ที่เป็นเพียงผู้ช่วยคิดไปสู่การเป็นผู้ลงมือทำที่ปฏิบัติงานได้จริง เรียกสิ่งนี้ว่า ‘AI in Action’ ซึ่งตั้งอยู่บน 3 รากฐานที่แข็งแกร่ง ได้แก่ ความเป็นเลิศของเทคโนโลยีในอุปกรณ์, ระบบนิเวศที่เชื่อมต่ออย่างราบรื่น, และการขยายโซลูชัน AI ไปไกลกว่าแค่ในที่อยู่อาศัย กลยุทธ์นี้จะถูกทำให้เป็นจริงผ่านการผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับนวัตกรรมหลักของแอลจีในผลิตภัณฑ์กลุ่มต่างๆ
สำหรับนวัตกรรม AI ของแอลจีนั้น มีจุดเด่นสำคัญ 3 ประการ คือ AI Core-Tech เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ผสานอยู่ในผลิตภัณฑ์หลัก อาทิ เทคโนโลยี Inverter Direct Drive ในเครื่องซักผ้า เทคโนโลยี Dual Inverter Compressor ในเครื่องปรับอากาศ และเทคโนโลยีจอภาพ OLED ที่มอบภาพคมชัดทุกรายละเอียด พร้อมสีสันที่สมจริง, AI Feature คุณสมบัติ AI อัจฉริยะในซอฟต์แวร์ที่ช่วยยกระดับความสะดวกสบายและประสบการณ์การใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่น ระบบถนอมผ้าอัจฉริยะ AI DD™ ระบบปรับอากาศ AI Air ที่เรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานเพื่อปรับอุณหภูมิและทิศทางลมให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ รวมถึงโปรเซสเซอร์ α (alpha) AI สำหรับทีวี ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของภาพและเสียงอย่างเหนือระดับ และThinQ AI แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อและบริหารจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ครอบคลุมอุปกรณ์หลากหลายประเภท เช่น เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ทีวี เครื่องปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ ซึ่งสามารถควบคุม ตรวจสอบ และจัดการได้ผ่านแอปพลิเคชัน LG ThinQ ช่วยยกระดับประสบการณ์ Smart Life ให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น