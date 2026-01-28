ไทยออยล์แจ้งความคืบหน้ากระบวนการอนุญาโตตุลาการในโครงการ CFP

ไทยออยล์เผยคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำสั่งอนุญาตให้รวมกระบวนการอนุญาโตตุลาการ EPC และกระบวนการอนุญาโตตุลาการ PCG เป็นกระบวนการอนุญาโตตุลาการเดียวกัน ซึ่งไทยออยล์คาดว่ากระบวนการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างโครงการพลังงานสะอาดแต่อย่างใด
นายบัณฑิต ธรรมประจําจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าของกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการตามที่ได้ชี้แจงไว้ในหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทฯ ลงวันที่ 26 มีนาคม 2568 ("กระบวนการอนุญาโตตุลาการ EPC") ดังนี้
ภายหลังจากที่ได้มีการเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการ EPC นั้น บริษัทฯ ได้เริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ต่อ Singapore International Arbitration Centre เพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับสัญญาค้ำประกันที่ออกโดย Samsung E&A Co.,Ltd. และ Saipem S.p.A. ในฐานะบริษัทแม่ ("กระบวนการอนุญาโตตุลาการ PCG") ซึ่งทั้งสองบริษัทตกลงเป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามหน้าที่ของ Samsung E&A (Thailand) Co.,Ltd. หรือ
Saipem Singapore Pte. Ltd. หรือ PSS Netherlands B.V. ภายใต้สัญญาสำหรับการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาและการก่อสร้าง (Engineering, Procurement and Constuction) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม("สัญญา EPC")
เนื่องจากข้อพิพาทในกระบวนการอนุญาโตตุลาการดังกล่าว เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ EPC บริษัทฯ จึงได้ยื่นคำขอต่อคณะอนุญาโตตุลาการในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ EPCให้รวมกระบวนการอนุญาโตตุลาการ EPC และกระบวนการอนุญาโตตุลาการ PCG เข้าด้วยกัน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำสั่งอนุญาตให้รวมกระบวนการอนุญาโตตุลาการทั้งหมดดังกล่าวเป็นกระบวนการอนุญาโตตุลาการเดียวกัน
บริษัทฯ คาดว่ากระบวนการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าหรือการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนของโครงการพลังงานสะอาด(โครงการ CFP)แต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการโครงการต่อไปให้แล้วเสร็จ และดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ