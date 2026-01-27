สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯพระราชทานปริญญาบัตร-ติดตามการพัฒนาเทคโนฯของVISTEC

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันวิทยสิริเมธี และทรงเปิดอาคาร The Atrium ของบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. พร้อมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์
วันนี้ (27 มกราคม 2569) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต จากสถาบันวิทยสิริเมธี ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวน 32 ราย พร้อมพระราชทาน “ทุนพระราชทานศรีเมธี” แก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม จำนวน 7 ราย และพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี ศาสตราจารย์พิมพ์ใจ ใจเย็น อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่ม ปตท. ร่วมกับผู้บริหารสถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
กลุ่ม ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ จึงร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ขึ้นเมื่อปี 2558 ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง
ปัจจุบัน สถาบันวิทยสิริเมธี ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า และ 4 สำนักวิชา ได้แก่ สำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สำนักวิชาวิทยาการชีวโมเลกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพสูงด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก โดยกว่า 11 ปีที่ผ่านมา สถาบันวิทยสิริเมธีสามารถผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตคุณภาพสูง จำนวน 186 คน ขณะที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้ว 8 รุ่น จำนวน 565 คน
ในวันเดียวกัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร The Atrium ของบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยการพัฒนาอาคารดังกล่าว เพื่อเป็นอาคารห้องประชุมอเนกประสงค์ของโรงแรม The EnCony Residential Hotel ภายในพื้นที่เขตนวัตกรรมวังจันทร์วัลเลย์ ใช้รับรองการจัดประชุม สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับหน่วยงานภายในพื้นที่ ผู้เข้าพัก และผู้มาติดต่อจากภายนอก อาคารได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด Biophilic Connection เน้นการเชื่อมโยงระหว่างผู้คนกับสิ่งแวดล้อมอย่างกลมกลืน อีกทั้งได้ออกแบบตราสัญลักษณ์ด้วยการใช้ “ดอกม่วงเทพรัตน์” เป็นสัญลักษณ์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์แห่งนี้
จากนั้นทรงทอดพระเนตรความคืบหน้าผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) อาทิ ความก้าวหน้าและทิศทางในอนาคตของการพัฒนาเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้วัสดุดูดซับขั้นสูงที่เรียกว่า Metal–Organic Frameworks (MOFs) พร้อมประยุกต์ใช้ในการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นำไปสู่การใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอน หรือ Carbon Capture Utilization and Storage
ทั้งนี้ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) หรือ โครงการวังจันทร์วัลเลย์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยโครงการวังจันทร์วัลเลย์เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บนพื้นที่ 3,454 ไร่