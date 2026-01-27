BGRIMเซ็นขายไฟ100MWให้ NTT Global Data Centers

บี.กริม เพาเวอร์ ผนึกกำลัง NTT Global Data Centers ญี่ปุ่น ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 100 เมกะวัตต์ป้อนธุรกิจดาต้า เซ็นเตอร์ในนิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง คาดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ มิถุนายน 2570
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA และ บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้บรรลุข้อตกลง การลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ร่วมกับ NTT Global Data Centers ผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก โดยมีกำลังการผลิตรวม 100 เมกะวัตต์ (MW)โครงการดังกล่าวคาดว่าจะสามารถเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ในเดือนมิถุนายน 2570 ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
นายนพเดช กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศไทย มาเลเซีย และโซลูชันธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ข้อตกลงนี้นับเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของบี.กริม เพาเวอร์ โครงการนี้สะท้อนถึงบทบาทความเป็นผู้นำของบริษัทฯในการส่งมอบโซลูชันพลังงานสะอาดขนาดใหญ่ที่มีเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือ เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจ ดาต้าเซ็นเตอร์ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
การส่งมอบพลังงานไฟฟ้าจากโครงการนี้ มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อรองรับความต้องการพลังงานของอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงที่กำลังเติบโต ซึ่งช่วยตอกย้ำสถานะของนิคมฯอมตะ ในฐานะฐานการลงทุนเชิงกลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคต ปัจจุบันตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
NTT Global Data Centers เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีระดับโลกที่มีประวัติยาวนานกว่า 150 ปี รองรับลูกค้าทั่วโลกในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีแบบบูรณาการและโซลูชันแบบครบวงจร (End-to-end solutions) นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำด้านการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดตัวอาคารดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่ในประเทศไทย ได้แก่ NTT Bangkok 2 Data Center (BKK2), NTT Bangkok 3 Data Center (BKK3) และ NTT Bangkok 4 Data Center (BKK4) ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นส่วนสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ Data Center Campus Strategy ที่มุ่งตอบสนองความต้องการทางดิจิทัลที่พุ่งสูงขึ้น ด้วยการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่มีความยืดหยุ่นและรองรับการขยายตัวได้ในอนาคต ทั้งนี้ ในแผนการขยายธุรกิจของ NTT Global Data Centers บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการผนึกกำลังร่วมกับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) ซึ่งถือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยสนับสนุนให้การติดตั้งและดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ชั้นนำของประเทศ โดยบี.กริม เพาเวอร์ พร้อมส่งมอบโซลูชันพลังงานที่ตอบโจทย์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุคใหม่ ด้วยระบบที่รองรับระดับไฮเปอร์สเกลและผสานนวัตกรรมสมาร์ทกริดเข้ากับไมโครกริด ซึ่งช่วยเสริมแกร่งให้ระบบไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นและน่าเชื่อถือสูงสุด
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ NTT Global Data Centers นับเป็นการดำเนินงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ GreenLeap ของ บี.กริม เพาเวอร์ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างความหลากหลายให้แก่พอร์ตโฟลิโอพลังงานหมุนเวียนทั้งในด้านพื้นที่และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์การก้าวสู่ผู้นำด้านพลังงานทดแทนระดับสากล