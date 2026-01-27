MEA ลุยจัดระเบียบสายสื่อสารลงดินทะลุ 1,400 กม. ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง

MEA ประชุมเดินหน้าพลิกโฉมมหานคร! ลุยจัดระเบียบสายสื่อสาร-ลงใต้ดิน ทะลุ 1,400 กม. สร้างเมืองปลอดภัย ทัศนียภาพสวยงาม เพื่อคุณภาพชีวิตคนเมืองอย่างยั่งยืน
นายราเชนทร์ อันเวช ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในการประชุมจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ครั้งที่ 1/2569 ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่คลองเตย เพื่อเร่งยกระดับความปลอดภัยและปรับปรุงทัศนียภาพของกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ก้าวสู่การเป็น Smart Metro อย่างเต็มรูปแบบ
โดยในปี 2569 นี้ MEA กางแผนเชิงรุกครอบคลุมการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าจำนวน 636 เส้นทาง รวมระยะทางกว่า 1,313.83 กิโลเมตร พร้อมเดินหน้าโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินอีก 43 เส้นทาง ระยะทาง 117.08 กิโลเมตร มุ่งเน้นการแก้ปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังที่เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุและไฟไหม้ พร้อมเพิ่มความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับการดำเนินงานในปี 2569 นี้ MEA ได้กำหนดแนวทางจัดการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การติดตั้งคอนสายสื่อสารให้ได้มาตรฐาน ไปจนถึงมาตรการขั้นเด็ดขาดในการตรวจสอบและลงโทษผู้ละเมิดติดตั้งสายโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อควบคุมให้การใช้งานเสาไฟฟ้าเป็นไปตามระเบียบและความปลอดภัยสูงสุด โดยในส่วนของแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินจะครอบคลุมถนนสายสำคัญหลายเส้นทาง เช่น ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ถนนลาดพร้าว ถนนติวานนท์ ถนนเพชรบุรี ถนนสุขุมวิท และถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งจะช่วยคืนพื้นที่ทางเท้าและสร้างความสวยงามให้กับเมืองหลวง
นอกจากนี้ MEA ยังให้ความสำคัญกับการจัดการสายสื่อสารที่เลิกใช้งานอย่างเป็นระบบ โดยจัดจุดพักสายรอกำจัดไว้ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงไทรน้อย NT พระราม 9 และสำนักงานกำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการปรับปรุงเมืองในครั้งนี้จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนชาวเมืองมหานครอย่างแท้จริง