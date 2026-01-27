SCG Cleanergy ปักหมุดโครงการ Government PPA เปิด First Sync CMT1 ก้าวแรกสู่โซลาร์ฟาร์ม 367 MWp

บริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด (SCG Cleanergy) ร่วมกับ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกาศความสำเร็จในการเปิดดำเนินการ First Synchronization โครงการโซลาร์ฟาร์ม CMT1 ขนาด 10 MWp เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 ณ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโครงการแรกภายใต้กลุ่มโครงการ Big Lot Government PPA ของ บริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด (SCG Cleanergy) ที่มีกำลังการผลิตรวมกว่า 367 MWp นับเป็นก้าวสำคัญในการขนานไฟฟ้าเพื่อทดสอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และจำหน่ายไฟฟ้าให้ภาครัฐอย่างเป็นทางการ โดยมี ONNEX by SCG เป็น Main Contractor
โครงการ CMT1 ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนศักยภาพของ SCG Cleanergy ในการยกระดับจากผู้พัฒนาโครงการพลังงานสะอาด สู่ผู้ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของประเทศ ผ่านการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
คุณโชคชัย มนตรีอมรเชฐ VP – Renewable Power, SCG Cleanergy กล่าวถึง ความสำคัญของโครงการว่า “CMT1 คือ Government Project โครงการแรกที่ SCG Cleanergy สามารถพัฒนาและขนานไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้ภาครัฐได้สำเร็จ โดยการ First Synchronization ครั้งนี้ เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือที่แข็งแกร่งของทุกภาคส่วน โดยทาง ONNEX by SCG ซึ่งเป็น Main Contractor ของโครงการนี้ ได้ออกแบบงานติดตั้งให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และรองรับการเกิดแผ่นดินไหว เพื่อให้โรงไฟฟ้ามีความมั่นคง ปลอดภัย และใช้งานได้ในระยะยาว พร้อมระบุว่า ONNEX by SCG ยังเป็น EPC ในโครงการ CMT3 ซึ่งเตรียมเปิด First Synchronization ในลำดับถัดไป”
ด้าน คุณประทีป ศรีสุข Project Execution Manager, SCG Cleanergy กล่าวว่า “การเลือก EPC สำหรับโครงการ Government PPA จำเป็นต้องอาศัยพาร์ทเนอร์ที่มีศักยภาพและความน่าเชื่อถือ โดย ONNEX by SCG สามารถบริหารโครงการ CMT1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ได้รับ Notice to Proceed (NTP) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 จนสามารถทำ First Synchronization ได้สำเร็จ ภายในระยะเวลา 14 เดือน แม้เผชิญข้อจำกัดด้านสภาพภูมิประเทศและฤดูฝนระหว่างการก่อสร้าง”
ความสำเร็จของโครงการ CMT1 ไม่เพียงยืนยันศักยภาพของ SCG Cleanergy ในการพัฒนาโครงการ Government PPA แต่ยังเป็นต้นแบบสำคัญสำหรับโครงการในกลุ่ม CMT, CLP, PCE, NPW และ VS ที่จะเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างระบบพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนให้กับประเทศ ผ่านความร่วมมือระหว่าง SCG Cleanergy ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ และ ONNEX by SCG ในฐานะ EPC ที่ร่วมกันวางรากฐานโครงการพลังงานสะอาดซึ่งไม่ได้มองเพียงการผลิตไฟฟ้า แต่คือการสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับระบบพลังงานของประเทศ และการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต