ทช.เข้มมาตรการรับมือไฟป่า ป้องกันหมอกควันเขตทาง กระทบการขับขี่ และลดฝุ่น PM 2.5

กรมทางหลวงชนบทเตรียมแผนรับมือไฟป่า ป้องกันหมอกควันในเขตทาง พร้อมทบทวนมาตรการลดผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 และตรวจเช็กสภาพยานพาหนะของหน่วยงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบทได้เตรียมแผนรับมือไฟป่า พร้อมทบทวนมาตรการลดผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 และได้เน้นย้ำในเรื่องการตรวจสอบสภาพยานพาหนะของหน่วยงาน เป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนให้ทัศนวิสัยในการขับขี่เป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยในเรื่องของแผนรับมือไฟป่า หมอกควัน ได้กำชับไปยังสำนักงานทางหลวงชนบท (สทช.) แขวงทางหลวงชนบท (ขทช.) และหมวดบำรุงทางหลวงชนบท (บทช.) ให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบโครงข่ายทางหลวงชนบทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดูแลจัดการวัชพืชข้างทางให้เรียบร้อย ป้องกันการเผาวัชพืชในเขตทางหลวงชนบท และให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตทาง สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันไฟป่า/หมอกควัน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร/อุปกรณ์ สำหรับการรองรับกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ข้างทาง หากเกิดเหตุจะเร่งสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้สามารถควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนในความรับผิดชอบของ ทช.นั้น ได้กำชับให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานเพิ่มรอบในการรดน้ำ เพื่อช่วยลดฝุ่นในพื้นที่บริเวณที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง นอกจากนี้ สทช. ขทช.ทั่วประเทศยังได้มีการเข้าตรวจเช็กค่าควันดำจากท่อไอเสียของเครื่องจักรและยานพาหนะของหน่วยงาน เพื่อตรวจหาค่าไอเสีย ฝุ่นละออง หรือ PM 2.5 ที่เกินกว่ามาตรฐานกำหนด พร้อมตรวจสอบสภาพเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน ห้ามใช้เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเขม่าควันดำ หลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วกับเครื่องจักร และให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนด เลือกใช้เกรดน้ำมันให้เหมาะสมตามมาตรฐาน เพื่อช่วยลดการปล่อยมลพิษจากการปฏิบัติงานอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ทช.ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ หากพบเหตุไฟป่าหรือการเผาวัชพืชในเขตทางหลวงชนบท สามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่ สทช. ขทช. และ บทช.ในพื้นที่ หรือแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146